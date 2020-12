To je naprosto tristní bilance, která se jim naposledy „povedla“ na startu jara 2009. A byla ještě o malinko horší, zatímco letos k bezbrankové remíze v Budějovicích přišly dvě porážky 0:1 ve Zlíně a teď doma s Karvinou, tehdy to byly dokonce tři porážky a dvě remízy.

Jenže to byla jiná Plzeň, teprve na začátku úspěšné cesty. Ze současného kádru to pamatuje jen sobotní jubilant David Limberský.

Jubileum bez fanfár

Plzeňský fotbalista David Limberský odehrál v sobotu večer jubilejní 500. zápas v dresu své milované Viktorie, tedy pokud se započítají všechny prvoligové zápasy, ty na evropské scéně i v domácím poháru. Ale bylo to divné jubileum, bez fanfár, i když plzeňský patriot nastoupil s kapitánskou páskou. Nejenže v hledišti chyběli fanoušci, ale viktoriáni podlehli doma Karviné 0:1. Blíží se však další Limberského jubileum, 400. zápas v nejvyšší české soutěži. Letos už ho 37letý obránce nestihne, ale začátkem příštího roku by mohl tuhle metu překonat.

Teď je situace jiná, Viktoria by ráda hrála v české nejvyšší soutěži o příčky nejvyšší. V tabulce je teď čtvrtá, dva body za třetí Olomoucí, a v sobotu bude na severu Čech odrážet atak pátého Jablonce. Přeskočit ji mohou i další tři týmy, včetně Karviné, která se radovala z prvního vítězství nad Plzní v historii.

To jsou samá negativa, pověstná týmová chemie jako by nefungovala. „Od Plzně je to strojové, Karviná má její hru přečtenou, dobře presuje a získává tím spoustu míčů. Viktoriáni to hrozně rvou středem, kde to hosté zhušťují. Měli by změnit způsob hry, hlavně ji zrychlit,“ říkal už v poločase sobotního zápasu televizní spolukomentátor a bývalý fotbalista Petr Mikolanda.

Karviná v té chvíli vedla 1:0, když se po rohu prosadil Papadopulos. Byl odměněn za to, že v minulém kole ve Zlíně upozornil sudího na svoji teč, a ten pak kvůli ofsajdu neuznal gól Karviné.

Plzeňský kouč Guľa po přestávce poslal na hřiště druhého útočníka Beauguela a s ním přišly i šance, dokonce trefil hlavou břevno. Aspoň vyrovnat mohl ještě i v nastaveném čase, ale nic… Body si odvezla Karviná.

„Zakončení pak měla Viktorka hodně, ale chybělo mi tam víc tutovek, až na tu v nastaveném čase,“ doplnil Petr Mikolanda. Nelze než souhlasit, viktoriáni měli zase drtivou převahu v držení míče (70 %), ale na to se fotbal nehraje.

V koncovce jsou sterilní. „Nepadá nám to tam,“ říkal v pozápasovém rozhovoru Jan Kovařík, který po delší době nastoupil v základu. „V posledních třiceti metrech ofenzivy je náš největší problém,“ pojmenoval levonohý fotbalista trable svého celku. „Možná bychom měli být hladovější po gólech, zvýšit počet hráčů ve vápně, abychom měli větší šanci na zakončení,“ zamýšlel se.

Když viktoriáni nedají v zápase první gól, je problém. Pod trenérem Guľou otočili jediný zápas, v němž prohrávali. Na úvod sezony doma s Opavou, pak už nic. Přitom se zdálo, že jasná domácí výhra nad Spartou (3:1) po restartu ligy tým nakopne. Jenže místo toho přišly tři nezdary v řadě.

Jak dlouho ještě bude mít náročné vedení se slovenským koučem trpělivost?