Než se vydal na zahraniční misi přes norské Tromsö a polskou Wislu Krakov až do dalekého Dallasu. Od září hájí barvy plzeňské Viktorie a do Českých Budějovic přijel v lize poprvé jako soupeř.

„Je to skoro devět let, co jsem odtud odešel. Na utkání jsem se těšil, byl jsem strašně namotivován, ale teď jsem obrovsky zklamaný,“ říkal Zdeněk Ondrášek po bezbrankové remíze.

Návrat jste si asi představoval jinak, že?

Co se týče výsledku a zápasu, je to velké zklamání.

Takže bod z venku je málo?

Jasně. Hrajeme za Viktorku, pro nás bude bod vždycky málo. Hlavně když dva zápasy za sebou nedáme gól, tak to útočníky vždycky hodně bolí. Takhle to dál nejde!

Co chybělo k tomu, aby se povedlo skórovat?

Nevím, jestli úplně šance… Ale takových těch náznaků před brankovými příležitostmi jsme měli dost. Ale dravost, hladovost po gólu, střelba a jednoduché zakončení. To mi tam chybělo.

Na branku soupeře jste vyslali 22 střel, jenže mezi tyče jich šlo jen pět…

Když nebudeme zkoušet střelbu, tak nebudeme dávat góly. Já jsem to zkoušel dvakrát, pravou i levou nohou. Ten první pokus byl slabší.

Nakonec největší šanci měl hned v první minutě kapitán Brabec. Hrálo by se vám lépe, kdyby ji proměnil?

To je kdyby… Je jedno, zda dáte gól v první nebo poslední minutě. Dopředu jsme toho předvedli málo.