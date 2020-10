V 17. minutě vyrovnával na 1:1 po centru Kayamby, po hodině hry ho fauloval Hubník a Čermák z penalty vyrovnával. Dvě minuty nato mohl Ondrášek vyrovnat, ale hlavou branku ve vyložené šanci minul.

„To byl klíčový moment zápasu. Jenže míč mi sjel po šišce,“ říkal Ondrášek v rozhovoru pro klubový web.

Sigma pak vyrovnala na 2:2.

Jak moc vás další ztráta bolí?

Je to stoprocentní zklamání. Jeli jsme sem vyhrát, chtěli jsme dát zapomenout na čtvrteční vyřazení z Evropské ligy. Chtěli jsme vyhrát v Izraeli i v Olomouci. A nemáme z toho skoro nic. Musíme si v reprepauze vyčistit hlavy, pořádně popracovat a připravit se na další zápasy. Především na Spartu.

Proč se nepovedlo na Hané vyhrát? Trenér Adrian Guľa mluvil o nedostatečném výkonu celého mužstva.

Při prvním gólu jsme zaspali u rohu, potom jsme sice výsledek otočili. Ale měli jsme mít zápas víc pod kontrolou. Jenže místo toho pustíme soupeře zbytečně do brejku. A to Hrušoun (Aleš Hruška) chytil ještě další šance. Je to další zklamání.

Je pro vás alespoň slabou útěchou, že jste se zase zapsal mezi střelce?

Kaji je rychlej, pořád mu říkám, ať chodí za obránce, protože jeho chytit je pro většinu hráčů v naší lize nemožný. Centr to byl krásnej, musel jsem jen trefit bránu. Potom mi dal úplně neuvěřitelný balon Ba Loua, byla to tutovka. Míč mi ale sjel po šišce a šlo to vedle… (zs, fcv)