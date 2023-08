Zdá se, že se fotbalisté plzeňské Viktorie výsledkově konečně chytili. Po čtvrteční výhře 2:1 a postupu ze druhého předkola Konferenční ligy přes kosovskou Dritu zabrali i v neděli ve FORTUNA:LIZE. V jejím třetím kole doma vyhráli 3:1 nad Baníkem Ostrava a připsali si první vítězství v tuzemské soutěži.

Viktoria Plzeň - Baník Ostrava 3:1, 6. srpna 2023. | Foto: fcv/Martin Skála

Trenér Viktorie Miroslav Koubek výrazně omladil a obměnil sestavu oproti čtvrtečnímu duelu v Prištině. Ligovou premiéru si v obraně odbyl 18letý Jan Paluska vedle Hranáče a Dweha, poprvé v soutěžním zápasu této sezony nastoupil i záložník Pavel Šulc.

„Změny v sestavě byly vynucené, protože jsme se vrátili z Kosova ze čtvrtka na pátek. Takže muselo dojít k dodání čerstvých sil do sestavy. Sázka na mladé hráče ještě neznamená kontinuální proces,“ vysvětlil Koubek.

Viktoria vedla po střele Buchy z hranice šestnáctky, kterého po rychlém plzeňském protiútoku z levé strany vybídl Durosinmi – 1:0.

Dvacetiletý nigerijský měl podíl i na druhé brance domácích, protože po faulu na něj Viktoria kopala penaltu, kterou potvrdilo až video. Gólman Baníku Letáček vystihl směr Chorého střely a sáhl si na ni, ale balon propadl do branky – 2:0.

Záhy fauloval soupeře domácí Jirka, rozhodčí Starý nařídil penaltu, kterou proměnil Šín – 2:1. I brankář Viktorie Staněk si sáhl na míč.

Po přestávce domácí hrozili z brejků. Po jednom z nich, v 77. minutě, po spolupráci Klimenta s Jirkou skóroval Traoré – 3:1.

„Rozhodla produktivita, mohli jsme vstřelit více branek. Hrálo se nám dobře, protože Baník chtěl hrát fotbal. Podle mě se zápas musel divákům líbit. Za stavu 2:0 by se nám druhý poločas hrál lépe. Ale to jsme celý my, vždy si to musíme zkomplikovat. Snížení soupeře na 1:2 před přestávkou na klidu nepřidá. Samozřejmě, že nám vzadu docházely síly, protože někteří hráči dokončili druhý anglický týden. Vyšla nám taktická střídání, abychom trochu posílili defenzivu a snížili riziko nebezpečnosti Baníku,“ uvedl Koubek.

