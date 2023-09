Nejen, že překonali klubový rekord z roku 2010, když si v nedělním ligovém zápase s Pardubicemi připsali dvanácté soutěžní vítězství v řadě. Ale ještě jednou unikátní bilancí se fotbalisté plzeňské Viktorie po víkendu pyšní. Po 9. kole FORTUNA:LIGY jsou týmem s největším počtem nastřílených branek, mají jich na kontě 26, což je o jeden víc než ofenzivně laděná Sparta.

Nigerijský forvard Rafiu Durosinmi je společně s Pavlem Šulcem s pěti brankami nejlepším střelcem plzeňské Viktorie ve FORTUNA:LIZE. | Foto: Foto: fcv/Jan Kubíček

A to mají svěřenci trenéra Miroslav Koubka odložený zápas v Mladé Boleslavi k dobru. „Způsob hry, jaký teď předvádíme, je nadějný,“ mohl s potěšením konstatovat zkušený plzeňský kouč před sobotním šlágrem 10. ligového kola, v němž jeho tým nastoupí od 18 hodin v Praze proti Spartě na Letné. „Sparta je jiný level, náš taktický scénář může být také jiný,“ poodhalil Miroslav Koubek svoje plány. „Ale chceme být aktivní,“ dodal vzápětí kouč Viktorie.

Doufá, že se bude opět moci spolehnout na ofenzivní sílu svého celku. Ta je famózní především v tom směru, že se o 26 branek podělilo hned dvanáct střelců, z těch co pravidelně nastupují se v lize netrefil jen Jan Kopic, ale zase dal gól v kvalifikaci Evropské konferenční ligy maltské Gziře, stejně jako Adam Vlkanova. Tím se počet plzeňských střelců v této sezoně navýší na čtrnáct.

„Je dobře, že se o naše branky dělí hodně hráčů. Ukazuje to variabilitu mužstva. Máme různé směry, odkud a jak udeřit. Není to situace, kdy hraje celý tým na jednoho střelce na hrotu, tady je to pestřejší,“ těší trenéra Koubka.

Mladík, který pochází z královského rodu, bude dál střílet góly za Viktorii

Většina z plzeňských střelců má na kontě jeden nebo dva přesné zásahy. Jen Pavel Bucha má čtyři góly a nejlepší viktoriánští kanonýři, Pavel Šulc a Rafiu Durosinmi, vstřelili pět branek. Víc jich v lize dal jen sparťan Haraslín – sedm.

V minulém ligovém zápase se k úspěšným střelcům přidali i mladí stopeři Sampson Dweh a Robin Hranáč, pro oba to byl první ligový gól v dresu plzeňské Viktorie. „Pocit je to úžasný, ale je mi trošku nepříjemné, že to byla zrovna proti Pardubicím, kde jsem strávil část kariéry,“ vysvětloval pak Robin Hranáč, proč neslavil.

Zdroj: Youtube

To liberijský reprezentant dal předtím emocím průchod naplno, nechyběl ani oslavný gólový taneček. „Vím, že v podobných situacích umím být nebezpečný. Teď přišel můj moment, jsem šťastný,“ vyprávěl Sampson Dweh. „Ale v defenzivě se musíme zlepšit, dnes to nebylo v obraně z naší strany nejlepší,“ uznal po utkání s Pardubicemi.

Teď čeká nejen plzeňskou defenzivu pořádně těžká zkouška, Sparta jistě nebude chtít podruhé za sebou v lize ztratit body, navíc před domácím publikem. Ale i plzeňská Viktoria chce být na pražské Letné odvážná. „Nebudeme se schovávat,“ slíbil její trenér Miroslav Koubek.