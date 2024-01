V podobné situaci byl i loni v létě na Doubravce, kde Dukla prohrála 0:2, když oba góly inkasovala až v posledních deseti minutách. „Ten zápas se nám povedl, dlouho jsme vzdorovali,“ připomněl.

Teď myslí druhý tým druhé nejvyšší soutěže ještě na lepší výsledek. „Slíbím klukům nějakou odměnu, když Plzeň porazíme,“ přiznal dobře naladěný Matějka navzdory tomu, že pro Duklu to bude první přípravné utkání.

„Ale trénujeme už nějakých čtrnáct dnů, i když zatím to bylo spíš o běhání. Pár dní jsme byli jen v parku nebo v lese. Únava je znát, nohy bolí, ale zatím to celkem zvládáme,“ popisoval útočník Dukly jaká je zimní příprava pod trenérským matadorem Petrem Radou, jenž v sezoně 2001/2002 vedl také Viktorii.

„Pan Rada je náročný trenér. Ale jsem tady druhým rokem, už jsem si zvykl,“ potvrdil Lukáš Matějka.

Teď mají společný úkol. Vytáhnout klub z kultovního stadionu Juliska, kde prožil trenér Petr Rada nejúspěšnější léta hráčské kariéry, zpátky mezi českou elitu.

„Myslím, že Dukla do první ligy patří,“ připustil i Lukáš Matějka, že ambice klubu jsou stále vysoké. „Postoupit jsme chtěli už minulou sezonu, ale po podzimu jsme byli až jedenáctí a nevyšlo to,“ doplnil útočník.

V sezoně 2022/2023 dal 14 branek, teď jich má v polovině soutěže na kontě šest. Ale týmu se vede mnohem lépe, přezimoval na druhém místě se ztrátou čtyř bodů na lídra soutěže Vyškov.

„Já jsem tady spokojený, oblíbil jsem si lidi v Dukle. Mančaft máme druhým rokem pohromadě, nikdo moc neodešel. V klubu jde celkově všechno nahoru. Cítím, že jsme ještě silnější,“ popisoval forvard, který už v mládeži platil za kanonýra.

Do kádru plzeňské Viktorie se snažil prosadit hned několikrát, ale nikdy mu to úplně nevyšlo. Nejblíž to měl za slovenského inovátora Adriana Guľy, kdy naskočil do osmi ligových zápasů, v nichž vstřelil jednu branku.

Premiérová v nejvyšší soutěži ale nebyla, trefil už se předtím i na hostování v Českých Budějovicích.

„Za trenéra Guľy jsem byl za covidu na jaro v týmu, sbíral jsem minuty. Ale pak přišel kouč Bílek a já putoval zase na hostování. Třeba to jednou vyjde,“ naznačil Lukáš Matějka, že svého snu trvale hrát za mateřskou Viktorii se ještě nevzdal.

„Vždycky je nějaká šance, smlouvu v Plzni mám ještě příští rok. Jsem tady doma, rád bych se vrátil, ale nelpím na tom,“ říkal a potvrdil, že jeho myšlenky se teď upínají k Dukle. „Snažím se podávat výkony, abych se zase posunul dál. Třeba si první ligu zahraju tady na Dukle nebo jinde,“ doplnil.