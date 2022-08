Už teď mají jistou skupinu Evropské ligy a příští týden rozehrají boj o prestižnější Ligu mistrů. Rozhodlo o tom vítězství 2:1 v odvetě 3. předkola. Je také jisté, že do klubové kasy přiteče přes 200 milionů korun. V play-off Ligy mistrů vyzvou viktoriáni ázerbajdžánský Karabach.

"Je to jeden z mých největších úspěchů, dostali jsme se daleko a čekají nás další dva zápasy. Všechny čtyři utkání v Evropě jsme vyhráli, co víc si přát…," říkal plzeňský kouč Michla Bílek. "Teď jsou před námi další dva zápasy, porveme se o Ligu mistrů," doplnil.

Bylo krátce po zápase a plzeňská Doosan Arena jásala nadšením, kotel vyvolával jednoho hráče po druhém. Největšími hrdiny byli střelci obou branek a gólman Staněk, který svůj tým opět několikrát podržel.

„První poločas jsme si pohlídali, ale ve druhém byl Tiraspol jasně lepší. Přežili jsme tam velké závary, ale na to už se zítra nebude nidko ptát. Jsme rádi, že jsme postoupili do posledního předkola a uděláme všechno proto, abychom to zase zvládli,“ řekl brankář Jindřich Staněk.

"Kdyby se nám podařilo vstřelit druhý gól, mohlo utkání vypadat jinak," litoval chorvatský kouč moldavského soupeře Stjepan Tomas.

Už v desáté minutě jásala vyprodaná Doosan Arena nadšením. To si Kliment rozjel akci, kterou nakonec po přiťuknutí Chorého proměnil ve vedoucí gól, ghanský brankář Abalora byl na jeho střelu k tyči krátký – 1:0.

Ve 27. mohlo být ještě veseleji, hostující stoper Evangelou si ve vzdušném souboji přidržel za dres plzeňského dlouhána Chorého a rozhodčí Grinfeeld nařídil penaltu, jenže faulovaný ji poslal vedle. Viktoriány to na chvilku otřáslo, ale Šeriff do žádné vážnější akce nepustili. Naopak ve 36. minutě hlavičkoval Mosquera po centru Kopice vedle, na druhé straně stála za zmínku snad jen hodně nepřesná střela Mudasira zdálky.

Zdroj: O2 TV Sport

„K euforii je daleko, ale spokojený jsem,“ říkal v poločasovém rozhovoru viktorián David Limberský.

To ještě netušil, že mu za chvilku bude pořádně úzko.

Brzy po přestávce totiž kopal penaltu i Šeriff, když Havel zahrál na hranici vápna nešťastně rukou, hostující Rasheed se nemýlil a bylo srovnáno – 1:1.

Vzápětí mohl vrátit vedení na plzeňskou stranu Kopic, ale ani nadvakrát se neprosadil, jeho první střelu zblokovala obrana a při dorážce se vytáhl gólman Abalora.

Pak se dvakrát v krátkém sledu blýskl i jeho protějšekv brance Viktorie, který vyrazil střelu Mudasira i hlavičku Quattara, a držel tak postupový výsledek. Na plzeňské kopačky sedla nervozita a Šeriff to vycítil, rázem bylo jeho hráčů plné hřiště. Domácí kouč na to reagoval střídáním, místo střelce vedoucí branky poslal na hřiště defenzivního Holíka a Sýkora se posunul z beka pod hrot.

A brzy to přineslo ovoce, právě tento štírek vybojoval roh a po něm si míč od Kalvacha našel Mosquera, který poslal nekompromisní ranou Plzeň znovu do vedení – 2:1.

V 74. minutě měli viktoriáni pořádnou dávku štěstí, když na poslední chvíli odkopli míč směřující na prázdnou branku. A osm minut před koncem odkopl Pernica na roh před střídajícím Julienem.

A když pak viděl Evangelou druhou žlutou kartu po faulu na unikajícího Sýkoru a musel předčasně pod sprchy, Plzeňští už dovedli zápas k postupu. Počtvrté v sezoně vyhráli 2:1 a hlavně se můžou těšit na play-off o Ligu mistrů.

"Ta je hodně blízko, ale zároveň daleko," okomentoval to plzeňský útočník Jan Kliment. Trenér Michal Bílek pak přiznal, že si přál spíš maďarský Ferencváros. "Ale soudě podle výsledku byl Karabach jasně lepší," doplnil kouč Viktorie.

Úřadující čeští šampioni v soutěžích UEFA od debaklu 0:5 s Realem Madrid v Lize mistrů v listopadu 2018 v domácí Doosan Areně neprohráli deset utkání v řadě, v devíti z nich zvítězili.

Plzeňská Viktoria si skupinu Champions League zahrála už třikrát.

Plzeň – Tiraspol 2:1

Poločas: 1:0

Branky: 10. Kliment, 62. Mosquera – 47. (pen.) Rasheed.

První zápas: 2:1

Postupuje: Viktoria Plzeň

Rozhodčí: Grinfeeld – Hassan, Yarkoni (Izr.). ŽK: Havel, Dědič – Pernambuco, Evangelou, Tejan. ČK: Evangelou (85.).

Diváků: 10 770.

Viktoria Plzeň: Staněk – Havel, Pernica, Hejda, Sýkora (90. Trusa) – Kopic, Bucha, Kalvach, Mosquera (90. Pilař) – Kliment (59. Holík), Chorý (72. Dědič).

Šeriff Tiraspol: Abalora – Renan Guedes, Evangelou, Kiki, Kpozo – Mudasiru, Badolo (69. Botos), Kyabou– Pernambuco (46. Tejan), Rasheed, Ouattara (80. Julien).