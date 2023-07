S plzeňskou Viktorií je 34letý obránce Radim Řezník spjatý už od září 2011, kdy si ho krátce po zisku prvního titulu přivedl tehdejší trenér Pavel Vrba z Baníku Ostrava. Od té doby se zkušený fotbalista pod každý z dalších pěti titulů. Ale v posledních letech ho osud zkouší, pronásledují ho zranění a ne každý trenér na něho sázel.

Plzeňský obránce Radim Řezník během jednoho z tréninků v rakouském Westendorfu. | Foto: FC Viktoria Plzeň

Pořád ale zůstává věrný červeno-modrým barvám Viktorie, i když v minulé sezoně to s ním vypadlo všelijak, odehrál jen úvodní předkolo Ligy mistrů s Helsinkami. Od té doby byl ve stavu zraněných, vrátil se až na jaře, aby zabojoval o další smlouvu a povedlo se. Před odjezdem na soustředění do rakouského Westendorfu prodloužil o další rok. A nezastíral, že to bylo k jeho spokojenosti.

„Jsem v Plzni doma, s Viktorkou jsem spojil nejhezčí chvíle mé kariéry a jsem šťastný, že společně půjdeme i do další sezony," prohlásil Radim Řezník, který se v Plzni oženil a narodili se mu tady obě děti. Není tedy divu, že se mu nikam nechce, i když za trenéra Adiana Guľy už svůj milovaný klub jednou opustil, jaro 2021 strávil na hostování v Mladé Boleslavi.

Řezník je znovu na rozcestí. Fotbal mě pořád baví, chci hrát dál, prohlásil

Ale kouč Michal Bílek si ho stáhl zpátky do Plzně a krajní obránce Řezník pak oslavil už svůj pátý titul. Teď už se s týmem chystá v rakouském Westendorfu na další sezonu. „Jsem tady asi pojedenácté, dobře to tady znám,“ usmíval se po pátečním přípravném zápase s německým Hamburger SV (3:3). „Nic nám tady nechybí. Máme perfektní hotel, dobré jídlo, nádherné prostředí. Jako každý rok jsme tady maximálně spokojení,“ pochvaloval si Radim Řezník.

Jak by také ne, vždyť k remíze 3:3 přispěl vyrovnávací branku na 2:2. „Vždycky říkám útočníkům, že jsou slavní a ono to není tak těžké,“ usmál se ještě jednou. V 53. minutě putoval míč rychle po ose Vydra – Mosquera – Jirka, jehož ostrou ránu dorážel u tyče do prázdné branky právě zkušený bek. „Byl jsem tam a doklepl jsem to do prázdné branky, ale každý vstřelený gól potěší,“ říkal Řezník, kterého potěšila slušná návštěva. Hodně lidí dorazilo do Alp i z Plzně.

„A patří jim za to dík, že se na nás přijeli podívat. Dost lidí bylo i z Hamburku, kulisa byla parádní,“ pochvaloval si zkušený fotbalista a vyjádřil se i k utkání s týmem druhé bundesligy.

„Byla to zajímavá konfrontace, Hamburku o vlásek unikl postup do bundesligy. Byl to super zápas. Myslím, že jsme celkem obstáli. Nějaké chyby tam byly, víme o nich, ukážeme si je,“ popisoval Řezník. „Tři góly jsme dali, byli tam i další šance, škoda, že jsme jich víc neproměnili. Kdyby to Čoro (Chorý) v posledních sekundách proměnil, mohli jsme vyhrát,“ připomněl zahozené šance vytáhlého forvarda plzeňské Viktorie.

Viktoriáni v Rakousku před zraky nových majitelů remizovali s Hamburkem

Ta prohrávala 0:2, ale ještě v první půli z penalty snížil nigerijský útočník Durosinmi. Na vyrovnávací branku Řezníka ve druhé půli sice Hamburk rychle reagoval další vedoucí brankou a sedm minut před koncem vyrovnával Vydra na konečných 3:3.

„Vždycky, když dotáhnete náskok a dáte nějaké góly je to pozitivní. Ale je to teprve začátek, musíme dál makat, jenom tak se můžeme posouvat,“ doplnil Radim Řezník.

Další šanci ukázat se budou mít plzeňští fotbalisté v pondělí, kdy hrají od 16 hodin ve Westendorfu s dalším německým týmem Karlsruher SC.