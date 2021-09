Fotbalisté Viktorie Plzeň tak alespoň trochu oplatili soupeři jarní porážku, tehdy ve druhém zápase pod trenérem Michalem Bílkem podlehli Pardubicím v pražském Ďolíčku 0:3. V sobotu si odvezli tři body za nejtěsnější vítězství 1:0.

„Minulý zápas se nám tady hrubě nepovedl. Teď jsme to zvládli, i když víme, že umíme hrát lépe. Jsme rádi za tři body,“ říkal v pozápasovém rozhovoru autor vítězné branky Lukáš Hejda.

A vy jste rozhodl už druhý ligový zápas v řadě, trefil jste se i minule doma proti Českým Budějovicím (2:1)…

Těší mě to, ale hlavní jsou tři body a že dokážeme zápasy zvládat vítězně. To, že dám gól, je pro mě taková nadstavba navíc a jsem za ni rád.

Byl to nádherný gól. Jak se vůbec seběhlo, že jste se dostal do zakončení?

Už ani nevím, jak jsem se ocitl vepředu. Balon se ke mně krásně vyvalil, já jsem zavřel oči a napálil jsem to. Byla tam malá škvíra, kterou jsem trefil. Sedlo mi to úplně náramně, byl to krásný gól.

V lize to byla vaše jubilejní 20. branka, to je na stopera slušná bilance. Táhne vás to dopředu?

Dvacet gólů není špatných. Doufám, že ještě nějaké přidám. Hodně jich je ze standardek, ty mám v popisu práce, ale nohou jsem moc branek nedal.

Na výhru s Pardubicemi jste se ale nadřeli. Napadlo vás, že zápas může rozhodnout jediná branka?

Už po prvních dvaceti minutách jsem tak nějak tušil, že kdo dá první gól, bude mít v zápase lepší pozici. Šancí bylo na obou stranách hrozně málo. Zaplaťpánbůh za tu jednu gólovou střelu, která byla vítězná.

Svědčí to o síle týmu, že zvládáte vyhrávat zápasy, i když to herně příliš nejde?

Jo, pamatuju si, že i v minulosti, když jsme hrávali o tituly, to tak bylo. Byli jsme třeba i horším týmem na hřišti, ale jednou standardkou nebo silou vůle jsme to zlomili. Teď poslední dva zápasy to bylo podobné.

Co je tedy teď potřeba ještě udělat, aby i hra byla lepší?

Možná to chce víc klidu. Začátek s Pardubicemi byl z naší strany dobrý, ale pak už tomu scházel pohyb, ztráceli jsme lehké míče, propadali jsme v soubojích.