Joel Ngandu Kayamba (DR Kongo)

Přišel jen pár měsíců po Ekpaiovi, ale do konce podzimu zůstal na hostování v Opavě. Jeho příběh, jak se z mladíka, který dělal šatnáře na diskotéce, stal profesionální fotbalista, zaujal. Ale ani on se výrazněji neprosadil. V Česku působil Kayamba od roku 2013, začínal v krajském přeboru za FC Hlinsko. Poté hrál juniorskou ligu za Příbram a Hradec Králové, odkud se přesunul do druholigových Pardubic a po dvou sezonách přestoupil do Opavy a pak do Plzně. V dresu Viktorie nastoupil do 75 zápasů, v nichž dal tři góly. Právě nízká produktivita mu byla nejvíc vyčítána, na jaře 2022 hostoval v tureckém Samsunsporu, aby po sezoně odešel do konkurenčního Bolusporu.

Joel Kayamba.Zdroj: fcv