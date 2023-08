Do nedělního ligového mače s ostravským Baníkem nastoupila plzeňská Viktoria s nezvykle mladou stoperskou trojicí. Jen posuďte sami: nejzkušenější byl 23letý Robin Hranáč, vedle něho nastoupil ještě o dva roky mladší liberijský reprezentant Sampson Dweh a v pouhých 18 letech si odbyl premiéru v nejvyšší české soutěži Jan Paluska.

Plzeňský trenér Miroslav Koubek během ligového utkání s ostravským Baníkem.

„Robin měl být lídr, což se taky potvrdilo. Mně a Samymu (Dweh) hodně pomáhal, za to mu děkuji,“ pravil pak nejmladší člen sestavy.

Obvyklý lídr plzeňské defenzivy Lukáš Hejda naskočil až po přestávce, a to ještě jen z ryze taktických důvodů.

„Šel na hřiště spíš kvůli rizikové situaci okolo Sampsona (Dweha), který měl žlutou kartu,“ vysvětloval trenér Miroslav Koubek s tím, že původně měl pokopaný kapitán odpočívat.

Další stoper s reprezentačními zkušenostmi Václav Jemelka zůstal jen na lavičce, stejně jako zkušený bek Radim Řezník.

Když k tomu připočteme, že v záloze dostal poprvé v sezoně šanci další mladík Pavel Šulc (22 let) a na hrotu byl nigerijský forvard Rafiu Durosinmi (20 let), snadno si sečtete, že došlo k rapidnímu omlazení základní sestavy.

Ale trenér Koubek v rozhovoru po utkání odmítal, že by šlo o cílený jev. Podle něho je za změnami především pozdní návrat z pohárového zápasu v Kosovu. „Muselo dojít k dodávce čerstvých sil. Že to vyšlo na mladší, neznamená, že v Plzni přestávají hrát staří, to je nesmysl,“ zdůraznil 71letý trenér.

„Neprobíhá šmahem žádný proces omlazování. Ano, ten dříve či později nastane, ale ta cesta má svůj vývoj. Víme, že je pěti šesti hráčům přes třicet, bude to do budoucna proces, ale dnes to nebyl záměr, vynutila si to situace,“ zopakoval o chvilku později Koubek k tomu, co ho vedlo k rapidní obměně sestavy. V ní bylo oproti pohárové odvetě na hřišti FC Drita pět nových tváří.

O sestavě na čtvrteční úvodní zápas 3. předkola Evropské konferenční ligy s maltským klubem Gzira United ještě nepřemýšlel. Ale připustil, že nejspíš bude opět malinko odlišná.

„Bude to jiné utkání než s Baníkem, Gziru jsem už viděl, nějaké prvotní informace máme. A čekám, že zase budeme dobývat jejich obranný val. Budou čekat na půlce,“ prozradil trenér Koubek.

Proti Baníku se jeho týmu hrálo dobře, protože soupeř si to přijel do Plzně rozdat v otevřené partii. „Baník hrál fotbal, to je vždycky atraktivnější také pro diváka. Šlo opravdu o hezké utkání, které se divákům musí líbit,“ vrátil se ještě Koubek k nedělnímu ligovému vítězství.

To by mělo být pro jeho tým povzbuzením do dalších bojů. „Významná vzpruha byl už postup proti Dritě, kde jsme to těžce museli urvat, zkomplikovali jsme si to. Mužstvo prokazuje, že šlamastyky umí zvládnout. Vnitřní síla tam je, charakter, zaťatost. Když se to teď potvrdilo výhrou, je to velmi cenné,“ uznal kouč plzeňské Viktorie po duelu s Baníkem.

V něm ale přišel o dva zraněné hráče, ve druhé půli z hřiště odkulhal autor vedoucí branky Pavel Bucha i střídající Jan Sýkora.

„Podle prvních zpráv by to v případě Pavla nemělo být vážné, pravděpodobně jen naražené koleno, vazy poškozené nejsou. U Sykyho máme podezření na zaďák (zadní stehenní sval),“ prozradil plzeňský kouč.

Chyběl i útočník Matěj Vydra, střídal v poločase utkání v Kosovu. „Má problémy s břišním svalem,“ upřesnil trenér Koubek.

I tohle všechno se promítne do hledání ideální sestavy pro čtvrteční zápas s Gzirou, hraje se v plzeňské Doosan Areně od 19 hodin.