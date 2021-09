Viktorii čeká nevšední zápas se slavnostní atmosférou výročí klubu

Proti Českým Budějovicím by to jindy byl obyčejný zápas, jenže v sobotu půjde v plzeňské Doosan Areně s tímto soupeřem o utkání mimořádného významu. A to díky slavnostnímu nádechu, protože fotbalová Viktoria Plzeň letos slaví 110. výročí svého založení. Klub si nachystal oslavy na tento duel 8. kola FORTUNA:LIGY, který se hraje od 19 hodin.

Červený dres, v němž fotbalisté Viktorie Plzeň odehrají výroční zápas proti Českým Budějovicím. Na snímku jsou asistenti trenéra Michala Bílka Pavel Horváth (vlevo) a Marek Bakoš (vpravo) a kapitán týmu Lukáš Hejda. | Foto: fcv/Martin Skála

Před výkopem bude u fotbalového stadionu ve Štruncových sadech bohatý program. Slavnostní ráz zápasu podtrhne těsně před výkopem i státní hymna v podání světoznámé operní pěvkyně a sopranistky Evy Urbanové. „Přímo na fotbalovém trávníku jsem ještě nezpívala, těším se tedy hodně na tuto zkušenost,“ řekla webu Viktorie Plzeň Eva Urbanová. Před Urbanovou vystoupí Milan Čechura, který zazpívá živě původní verzi hymny Ať stále vítězí Viktoria. Viktoriáni budou hrát ve speciálních retro červených dresech, světle modrých trenkách a černých stulpnách, protože v těchto barvách nastoupili jejich předchůdci v roce 1911 ke svému prvnímu utkání. „Jsem moc rád, že mohu tým přivést na hřiště jako kapitán v takhle slavnostním zápase. Dresy jsou moc povedené. Teď ještě doufám, že budou vítězné. My pro to na hřišti uděláme maximum,“ slíbil kapitán Viktorie Plzeň Lukáš Hejda. Horváth při vzpomínkách na památné chvíle neudržel slzy dojetí Přečíst článek › Favoritem zápasu je domácí Viktoria, která vede ligovou tabulku, České Budějovice jsou dvanácté. Plzeň vyhrála šest ze sedmi kol a Budějovice zvítězily v jediném z posledních šesti kol. Poslední vzájemné utkání se hrálo letos 4. dubna v Plzni a domácí zvítězili 2:1 (Kalvach, Falta – P. Novák). Viktorie od října 2006 v lize s Budějovicemi devatenáctkrát za sebou neprohrála, z posledních devíti vzájemných utkání v nejvyšší soutěži osmkrát zvítězila. V kádru Budějovic jsou odchovanci Viktorie Plzeň Martin Sladký a Jonáš Vais, Jakub Hora v minulosti působil na západě Čech a Ondřej Mihálik je v Budějovicích na hostování, takže po dohodě klubů nemůže dnes hrát. „Víme, že nás čeká extrémně těžký soupeř, který se nachází na prvním místě tabulky. Rádi bychom odčinili poslední utkání s Hradcem Králové, které jsme prohráli. Budeme chtít Plzeň překvapit, i když víme, že jejich síla je opravdu velká,“ řekl na klubovém webu trenér Českých Budějovic David Horejš. Harmonogram a plán oslav Slavnostní program startuje sobota v 15 hodin, Doosan Arena: Fanzóna: fotbalová školička, dětská fotbalová střelnice, bublinový fotbal, obří fotbalové šipky, stěna přání – napište Viktorce gratulaci!, občerstvení, skákací hrad, esportová zóna, Pepsi souboj chutí, autogramiády legend a bývalých hráčů: 15.30 hod. Robert Vágner, Ivan Bican, Daniel Kolář, 16.15 hod. Pavel Fořt, Miloš Paul, Karel Krejčí, 17.00 hod. Patrik Ježek, František Plass, Jan Rezek, 17.40 Roman Pavlík, Zdeněk Michálek. Pivní zahrádka Gambrinus: Za severní tribunou naleznete velkou pivní zahrádku Gambrinus. Čeká na vás škola čepování piva. Ukázky záchranných složek: Za protilehlou tribunou si můžete prohlédnout hasičské vozy, vyzkoušet si kurz první pomoci od záchranné služby či prohlédnout speciální stanoviště policistů. Napište přání a vyhrajte: Své přání Viktorce k narozeninám máte možnost napsat hned dvěma způsoby – na zdích přání či na lístek, který následně odevzdáte do speciálního boxu – zařadíte se do slosování o ceny. Ideálně popřejte oběma způsoby. Okolo Doosan Areny bude několik stanovišť s občerstvením.