„Od začátku to bylo neskutečné. Když jsem viděl náš kotel, a při rozcvičce jsem se zdravil s rodiči. Byl to neuvěřitelný zážitek a splnění mého snu,“ svěřil se v rozhovoru pro klubové sociální sítě ofenzivní hráč Jiří Panoš.

Trenér Miroslav Koubek nevybral talentovaného mladíka do základní jedenáctky, ale na hřiště ho poslal v 75. minutě místo Lukáše Červa. „Chtěl jsem se ukázat, hrát to, co umím. Nebát se hrát, protože nebyl důvod, když jsem si místo v A týmu vydřel. Chtěl jsem si to hlavně užít,“ řekl Panoš.

Že se zapsal do klubové historie jako nejmladší fotbalista, který kdy nastoupil v soutěžním utkání za áčko Viktorie, zjistil záhy po zápase. „Podíval jsem se na mobil, takže jsem to hned věděl. Jsem za to rád. Stihl jsem se pozdravit s rodiči, přijeli známí a gratulovali mně. Z velké podpory mám radost,“ uvedl.

Panošovu radost násobí, že prvoligová premiéra skončila výhrou Viktorie. „Vítězný vstup do sezony je důležitější než můj debut,“ pravil odchovanec klatovského fotbalu.

Už se těší na nedělní duel s Hradcem Králové v Doosan Areně. „To bude o něco lepší než v Praze, takže se moc těším,“ dodal Jiří Panoš.