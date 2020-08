„Přiznám se, že ani nevím, koho jsem chtěl, nebo nechtěl. Soupeře jsme si vybrat nemohli, takže jdeme na toho, koho nám vylosovali,“ hlásil od našich jižních sousedů středopolař Viktorie Plzeň Aleš Čermák.

Může být pro vás výhodou, že na rozdíl od mladého mužstva Alkmaaru máte tým s dlouholetými zkušenostmi z evropských pohárů?

Zkušenosti budou na naší straně. Pišta Mihálik nám potvrdil, že fotbalisté Alkmaaru jsou mladí hráči. Měli ale stejně bodů jako první Ajax, takže kvalita Alkmaaru bude velká.

Poslední dobou Viktorii nevycházely venkovní pohárové zápasy. Jediný zápas se odehraje v Alkmaaru…

Máte pravdu. Jdeme do toho to změnit. Každý si přeje hrát doma, protože to hraje velkou roli. Ale teď se pravděpodobně bude hrát bez fanoušků a atmosféra na stadionu dělá hodně.

Jak vnímáte úsilí trenéra Adriana Guľy dostat vám do podvědomí, abyste venku hráli stejně jako doma?

Trenér nám od svého nástupu říká, ať se neohlížíme na to, jestli hrajeme doma, nebo venku. Toto nám vtlouká do hlavy každý den. Takže tímto způsobem nás připravuje na zápas v Alkmaaru. Už delší dobu nás připravuje na to, že rozhodne pouze jeden zápas.

Máte zkušenosti s nizozemským fotbalem?

Jen v mládežnických reprezentacích. Nizozemci chtějí hrát fotbal, jsou proslulí ofenzivou, hrou jeden na jednoho. Alkmaar bude určitě mít šikovné hráče.

Pomůže vám, že se česká liga na rozdíl od nizozemské dohrávala?

To poznáme až v zápase. Oni měli skoro půl roku pauzu, ale my jsme hráli. Zápasy vám dají nejvíc, protože se v nich zlepšujete, hrajete týmově. Nevím ale, kolik Alkmaar zatím odehrál přípravných zápasů…

Tři…

Ale to je něco jiného než soutěžní zápas. Roli bude hrát fakt, že se hraje na jeden zápas. Člověk nemůže spekulovat, že venku bude hrát nějak a doma zase jinak. Jedete vyhrát a nic jiného vám nezbývá.

Čekáte opatrný, nebo ofenzivní zápas?

Těžko říct. Podle mě to bude o prvním gólu, protože prohrávající mužstvo nebude mít na co čekat. Obecně si myslím, že bude padat hodně branek.

Je nový model na jeden zápas spravedlivý?

Nevím. Nebyli jsme na to zvyklí a je to pro celou Evropu specifické. Teď se hraje jen 90 minut nebo maximálně prodloužení a penalty. Zápasy, v nichž jde o všechno, jsme už ale odehráli.

Liga mistrů je vaším velkým snem…

Samozřejmě. Neexistuje něco více než si zahrát skupinu Ligy mistrů. Uděláme pro to všechno, půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, jak to dopadne.

Jak probíhá soustředěnív Rakousku?

Jednu přípravu s trenérem Guľou jsme už absolvovali v zimě. Letní příprava ale není úplně stejná. Momentálně se to pomalu ladí směrem k lize a pohárům, ale tréninky jsou stále těžké.

Střed hřiště posílil Miro Káčer. Pomůže mužstvu?

Stoprocentně. Káča je hodně šikovný fotbalista, je menší a podsaditý, ale velmi silný na balonu.