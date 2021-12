„Nekoukáme na tabulku, jdeme zápas od zápasu a zatím nám to vychází,“ říkal Radim Řezník po sobotním vítězství 2:0 na Libercem.

„Začali jsme dobře, drželi jsme balon, dali jsme dva hezké góly. Druhý poločas nebyl až takový. Ale pohlídali jsme si to a zaslouženě jsme vyhráli,“ hodnotil řízný bek utkání.

Už v Liberci jste rozhodl o vítězství Viktorie 1:0, teď jste mu dal gól znovu. Je to váš oblíbený soupeř?

(usměje se) Možná, že jo. Jsem rád, že dávám góly, lepí mi to. Ale důležitější je, že jsme získali tři body a zůstáváme na špici.

Váš gól padl po typické plzeňské akci. Neříkáte si, že už by na to mohli být soupeři lépe nechystaní?

Ono se to těžko brání, znám to i z druhé strany. Naši kluci mají dobrou kopací techniku, ať už je to Kalvi, Čermi, Buchič, Kačka… A když si to dobře načasují, těžko se to zachytává. Ale myslím, že to je to hezké, koukatelné (úsměv).

Viktoria Plzeň udržela domácí neporazitelnost, v derniéře si poradila s Libercem

V lize jste dal čtvrtou branku, je to vaše střelecky nejlepší sezona. Co na to říct?

Je to tak. Nikdy jsem nebyl žádný střelec, ale teď mi to lepí. Od kluků dostávám geniální přihrávky a pak je to na nás, abychom z toho dali branky.

Nezastavilo vás ani stopka na tři zápasy za vyloučení na Slavii. Jak jste to prožíval?

Stalo se, takový je fotbal. Já jsem se klukům omluvil, všechno jsme si vyříkali. Byla do toho i reprepauza, přes měsíc jsem nehrál, jenom jsem trénoval, ale kondici jsem neztratil. Už minule na Slovácku jsem se cítil dobře. Jsem rád, že mně trenéři dál důvěřovali.

Není to paradox, že prožíváte tak úspěšnou sezonu, když už jste byl v létě na odchodu z Plzně?

Nemyslím si, že by mě to úplně nakoplo. Samozřejmě jsem rád za další šanci, že jsem zůstal. Byl jsem tady devět let, neodcházelo by se mi lehce. Ale když se naskytla další šance, chytil jsem ji. Možná se mi to vrátilo, jsem tady rád.

Když se vám střelecky daří, věříte si při zakončení víc?

Jojo, i trenéři nás k tomu nutí abychom vystřelili. Ani z toho nemusí být gól, může se to odrazit a vytvoří se šance pro někoho jiného. I při tom gólu si tuším Bogy (Beauguel) zařval, ale já jsem byl rozhodnutý, že zakončím.

Dál držíte krok se Spartou a Slavií, ale v souvislosti s titulem se víc mluví o nich. Vyhovuje vám ta pozice?

Trenér nás nabádá ať se moc nekoukáme na tabulku. Jdeme zápas od zápasu, zatím se nám to daří. Chceme vyhrát. Ale ještě máme před sebou utkání v Karviné a pak celé jaro, těch zápasů bude spousta, stát se může cokoliv.

Podzim končí za mrazivého počasí, do hlediště smí jen omezený počet fanoušků. Jak se vám v tom hraje?

Neupínáme se na to, i když je to jiné. Když je plno a máme tlak, diváci pomůžou. Ale tohle je pro všechny stejné, nic s tím neuděláme. Buďme rádi, že aspoň tisícovka diváků může přijít. (zs)