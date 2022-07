„Mým snem vždycky bylo obléknout na sebe viktoriánský dres v ostrém zápase áčka a jsem hrozně rád, že mám nyní šanci o to zabojovat,“ řekl Filip Čihák po návratu do mateřského klubu.

I on už jednou v přípravě áčka byl, na jaře 2018 za trenéra Pavla Vrby, ale šanci v titulové sezoně nedostal.

Proto odešel hostovat do třetiligových Domažlic a později se přesunul do Pardubic, kterým pomáhal k postupu do FORTUNA:LIGY. A později tam i přestoupil natrvalo.

Teď se tedy vrátil bohatší o 46 zápasů v nejvyšší soutěži, v nichž vstřelil tři góly. Ale především nasbíral cenné zkušenosti, které by rád zúročil v mateřském klubu.

„Dřív jsem se v kabině bál štěknout, ale teď už je to o dost lepší. Atmosféra po titulu je v týmu skvělá. Chtěl bych tady zůstat a hrát stabilně,“ vyznal se mladý stoper v rozhovoru s novináři po přípravě s Táborskem.

Teď už je s týmem v Rakousku a už jen účast na herním kempu bere jako velkou odměnu.

„Snažím se ukázat trenérům, že na to mám. Dávám do toho všechno a zbytek se uvidí,“ pousmál se vytáhlý stoper, jenž v Pardubicích hrál i defenzivního záložníka. S adaptací v novém prostředí nemá žádný velký problém.

„Vyrůstal jsem tady a herní principy mám zažité. Chceme hrát rychlý fotbal po zemi, na to jsem si zvykl v pohodě. Na soupisce jsou jen kvalitní hráči, hraje se mi s nimi výborně,“ vyprávěl Filip Čihák.

Na postu stopera je jasnou jedničkou kapitán Lukáš Hejda, který teď hraje s dalším zkušeným borcem Luďkem Pernicou. A to ještě v létě přišel Tijani, reprezentant Beninu.

S rumunským Botosani naskočil Filip Čihák po hodině hry společně s Robinem Hranáčem, s nímž hrál už na jaře v Pardubicích. V pátek proti belgickému Sint-Truiden dostal ještě větší porci minut.

A v čem vidí v Plzni největší rozdíl?

„Stopeři tady trochu častěji rozehrávají, jinak je to podobné,“ prohlásil nejmladší z rodu Čiháků. Jeho otec Libor nasbíral v nejvyšší české soutěži 165 startů.

Překoná ho Filip?