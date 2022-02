Pak už se rozhořel boj na trávníku, ale ve sportovním duchu, i když i v něm se pořádně jiskřilo. Už po čtyřech minutách hostující Filip Čihák, mimochodem plzeňský odchovanec v barvách Pardubic a syn bývalého ligového fotbalisty Libora, nakopl po rohu do hlavy francouzského útočníka Beauguela.

Sudí Krejsa si šel celou situaci prohlédnout na video a nařídil penaltu, pardubický stoper navíc viděl žlutou kartu. A protože Beauguel byl v péči lékařů, exekuce se ujal mladík Bucha, jenže minul branku. „Určeno je vždycky víc hráčů. Kdyby byl Bogy na hřišti, asi by penaltu kopal on,“ připustil plzeňský trenér Michal Bílek. Jenže nebyl…

„Ale i Buchič je na tréninku proměňuje suverénně,“ nechápal kouč Viktorie selhání.

Výsledek je zasloužený, říkal Holík po domácí premiéře v dresu Viktorie

Jeho týmem to na chvilku otřáslo, ale další šanci dal viktoriánům opět Čihák, který u půlící čáry nesmyslně zajel do Kalvacha a po druhé žluté kartě byl vyloučený. „Chválit ho za to nebudu, bylo to naprosto zbytečné,“ zlobil se pardubický trenér Jaroslav Novotný. Pak už to měl jeho tým složité.

Jako správný kapitán zavelel na zteč stoper Hejda, který ve 29. minutě otevřel hlavou skóre. Ještě před půlí pak po centru Sýkory zvyšoval také hlavou Kopic.

„Bylo důležité, že jsme ještě do půle vstřelili dvě branky,“ pokyvoval kouč Bílek, který si tak užít pohodový zápas. Brzy po přestávce totiž zvyšoval obránce Havel na 3:0 a brankový účet zápasu podtrhl v nastaveném čase střídající Chorý, i když jeho gól musel posvětit VAR. Potvrdilo se, že Toml vykopával míč za brankovou čárou.

„Kontrolovali jsme hru, měli šance. Nastřelili jsme tyčku a břevno,“ připomněl kouč Viktorie Michal Bílek, trenér plzeňské Viktorie. Zejména nůžky Beauguela do břevna byly parádní.

Zahozená penalta, červená pro hosty, čtyři góly. Viktoria porazila Pardubice

Jediným stínem bylo střídání gólmana Staňka, jenž musel ze hřiště po hodině hry po zranění hlavy po střetu s Akosahem, kterému se vrhl pod nohy. „Zpočátku chtěl chytat. Ale je otřesený. Věřím, že bude v pořádku,“ doplnil Michal Bílek.

Na poslední půlhodinu si tak premiéru v české lize odbyl slovenský gólman Tvrdoň, poprvé v dresu Viktorie nastoupil i jeho krajan Trusa.

I oni pak slavili výhru 4:0.