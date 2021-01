„Věřím, že se do kádru pro jaro prosadím,“ prohlásil na startu přípravy Pavel Šulc, jenž dva dny před Silvestrem oslavil teprve dvacáté. narozeniny.

Pochází sice z Toužimi, ale už v mládežnických kategoriích přestoupil do plzeňské Viktorie.

Do přípravy áčka naskočil poprvé v lednu 2019, ale záhy odešel hostovat do druholigové Jihlavy, kde zaujal a přesunul se do nejvyšší soutěže. Hrál v Opavě a na podzim v Českých Budějovicích.

V první lize má na kontě 30 zápasů, v nichž dal tři góly.

Pavle, jaký byl první trénink po návratu?

Nebylo to jednoduché, ale to první trénink nikdy není. Já jsem se zpátky těšil. Trávník byl připravený na jedničku, neskákalo to. Páni správci odvedli přes zimu dobrou práci.

Vracíte se zkušenější. Vidíte větší šanci zabojovat o místo?

Jsem v přípravě už poněkolikáté. A věřím, že tentokrát se v kádru udržím.

Na konci podzimu už jste na hostování v Českých Budějovicích nehrál kvůli svalovému zranění. Jak jste na to zdravotně teď?

Ono se to se mnou táhlo celý podzim, nebylo to jen na konci roku. Teď už se ale cítím v pohodě. Doufám, že už to bude v pořádku a zranění se vracet nebude.

Jak jste si užil Vánoce?

Bylo to super. Strávil jsem je s přítelkyní, s mojí rodinou. Domácí pohoda, všechno v klidu.