Rodák z francouzského Štrasburku pod slovenským koučem Adrianem Guľou ožil, dal v lize už čtvrtou branku. Ve středu na Letné v 52. minutě svojí dělovkou na 2:0 zřejmě definitivně zlomil odpor Sparty. Ta už pak v závěru jen snížila na konečných 2:1.

„Bylo moc důležité první zápas po pauze vyhrát. Tím spíš, že to bylo proti Spartě, i v současné situaci je to výjimečný soupeř,“ neohlížel se Jean-David Beauguel na to, že je Sparta v tabulce až devátá.

„Pro naše sebevědomí je dobře, že jsme potvrdili dobrou přípravu,“ doplnil francouzský útočník.

Při vašem gólu to byla pořádná rána, to byl záměr?

Ano, protože jsem po očku sledoval, jak se sparťanský obránce vrací zpátky. Tak jsem si řekl, že nebude čas přesně to umísťovat, a vsadil jsem všechno na sílu. Chtěl jsem zničit bránu a jsem moc rád, že to tam spadlo. Měl jsem velkou radost. I za ostatní kluky, tvrdě jsme dřeli. Myslím, že jsme hráli dobře. Potvrdilo se, jak je důležité, že jsme i během přestávky na sobě tvrdě pracovali. Intenzita je teď v našem tréninku neuvěřitelná.

To je ale asi nutnost, vzhledem k náročnému programu, který vás čeká…

A já věřím, že to do budoucna ještě zúročíme. Teď máme hodně nabitý program, každé tři dny se hraje zápas. Takže bylo důležité získat na úvod tři body.

SOOOOO EXCITED HAHAHA !!

It’s MATCH DAY GUYS !! ?⚽️?? pic.twitter.com/Jld3ITT1YA — Bogbog9 (@JDavid_Beauguel) May 27, 2020

Ale v závěru jste o ně mohli přijít. Vy jste střídal v 72. minutě. Jaké to bylo na tribuně, když Sparta snížila?

Musím přiznat, že jsem byl nervózní. Když víte, že jste blízko výhře, a pak soupeř v závěru sníží na 1:2… (na chvilku se odmlčí) Bylo třeba kluky povzbudit, aby neztráceli koncentraci. Snažil jsem se, co to šlo. (úsměv)

Před zápasem jste na svůj twitterový účet umístil video, v němž jste zpíval. To jste byl na restart ligy opravdu tak natěšený?

(usměje se) Jasně, nemohl jsem se dočkat. Byli jsme 75 dní bez ligového zápasu. Minulý týden si všiml i pan Guľa, že jsem nesvůj. Když mě viděl, povídá: Co se děje? A já říkám: Trenére, už je to dlouhé. Chci hrát fotbal.

Teď jste se tedy dočkal, ale bez diváků v hledišti…

I když je to bez fanoušků složité. Chtěl jsem hrát, těšit se na zápasy, radovat se z gólů. Nemohl jsem se dočkat a měl jsem opravdu radost, že zase vyběhneme k zápasu.

Mluvil jste o fanoušcích. Ti vás teď mohou podporovat jen na dálku. Co byste jim vzkázal?

Že hrajeme i za ně, i kvůli nim jsme do toho dali sto procent. Na Instagram dostávám od fanoušků hodně zpráv, bohužel nestíhám na všechny hned odpovídat, ale čtu to. A divákům patří velký dík. Vím, že je to pro ně taky těžké, když nemůžou přijít na zápasy. I tak je potřebujeme a chceme, aby si to u televize užili. A když ji po zápase vypnou, aby se usmívali, protože jsme vyhráli.