Nechutný závěr středečního finále MOL Cupu mezi plzeňskou Viktorií a pražskou Spartou (1:2), po jehož skončení vtrhli na trávník „fanoušci“ obou táborů, rezonoval ještě i den po zápase. A právem, vždyť větší bitce zabránili jen přivolaní těžkooděnci.

Zákrok policie proti fanouškům po finále MOL Cupu mezi Viktorií Plzeň a Spartou Praha | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Doživotní zákaz vstupu na stadion všem, kteří byli na hřišti,“ volají po přísném trestu diskutující na sociálních sítích. Ano tvrdé tresty by měly padnout, minimálně pro ty, kteří celou melu vyvolali. Policisté většinu z nich zadrželi, potyčky mezi oběma tábory pak pokračovaly i v ulicích Plzně.

„Mrzí nás, že přes veškeré úsilí a vyvinutou snahu došlo na trávníku k násilí, které na fotbal nepatří a nechceme ho na stadionech vidět,“ reagoval plzeňský klub v prohlášení, které poslal do médií prostřednictví ČTK.

Část „příznivců“ Viktorie se po závěrečném hvizdu vydala na hřiště provokovat tábor Letenských. Sparťanští ultras na nic nečekali, vtrhli na plochu a rozjela se nechutná bitka. Zasahovat museli těžkooděnci, kteří od sebe nepřátelské tábory oddělili a zabránili tak větší tragédii.

Ale i tak to byla šílená kaňka, která se stala jen pár dnů po incidentu sparťanských fanoušků v Mladé Boleslavi, kde i přes výzvy vtrhli na hrací plochu a musela také zasahovat. Možná i proto se tentokrát bezpečnostní složky soustředily na kotel hostů, ale úder přišel z druhé strany.

„Co se dělo po zápase, to mám jen z doslechu, protože jsem zrovna byl v kabině. Samozřejmě, že je to kaňka, nebudeme si nic nalhávat,“ odsoudil to hned po zápase plzeňský kapitán Lukáš Hejda s tím, že na hřišti to bylo také agresivní, ale nikoliv zákeřné.

„Necítili jsme se v bezpečí,“ reagoval o chvilku později i Brian Priske, dánský kouč Sparty. „Nebudu to víc komentovat. Je zřejmé, co se stalo. Myslím, že je vaše práce o tom psát a ptát se, co bylo špatně a jaké jsou příčiny,“ prohodil směrem k novinářům.

Na dění na stadionu reagoval i velký fanoušek Viktorie, plzeňský primátor Roman Zarzycký. „Zaslouží si pořádný trest a dost možná i doživotní zákaz vstupu do Štruncových sadů," odpověděl na Facebooku na komentář k chování jednoho z příznivců, který mlátil ležícího sparťana. „Předpokládám, že klub také reagovat bude, ale je nutné říci, že pořadatelem dnešního zápasu nebyla FC Viktoria Plzeň, ale FAČR. To nemění nic na věci, že to byla zhovadilost, kterou veřejně odsuzuji a zbytek je na klubu a zejména policii," doplnil v další reakci.

Fotbalová asociace ČR vydala hned ve středu v noci obsáhlé prohlášení. „Odsuzujeme chování těch fanoušků, kteří se nejen na hrací ploše dopouštěli výtržností,“ stojí v něm závěrem (celé znění prohlášení naleznete zde). „Středeční události ukázaly, že snaha o kultivaci fanouškovského prostředí musí ještě pokračovat,“ vyzval FAČR.

„Při organizaci utkání jsme postupovali v souladu se všemi doporučeními a pokyny pořadatele (FAČR) a vyvinuli v této oblasti maximální úsilí. Směrem k fanouškům jsme opakovaně komunikovali, že si nepřejeme jejich vstup na hrací plochu,“ doplnila ještě plzeňská Viktoria v prohlášení. „Vnímáme, že celý fotbal musí toto řešit, aby se podobné scény v budoucnu již nikdy neopakovaly a povedeme v tomto směru interní kroky i ve vztahu k našim fanouškům,“ doplnil klub ze Štruncových sadů.

Ano, je zřejmé, že pochybila i pořadatelská služba, ale co vede rádoby fanoušky k tomu, aby i přes opakované výzvy vtrhli na hrací plochu?

„Vezměte pak s sebou na fotbal děti…,“ reagují ti slušní fanoušci.