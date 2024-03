Ve čtvrtečním večeru patřil k nejaktivnějším hráčům plzeňské Viktorie, fotbalisté Servette Ženeva ho často zastavovali jen za cenu faulů. Do mixzóny mezi novináře přišel 22letý záložník Lukáš Červ sice pokopaný, ale s úsměvem na rtu.

Lukáš Červ při utkání v Ženevě. | Foto: Daniel Ulrich

„Přijímám takový způsob hry, jsem soubojový hráč,“ říkal Lukáš Červ po svojí premiéře na evropské scéně, která skončila bezbrankovou remízu. „Věřím, že odvetu doma zvládneme a postoupíme,“ doplnil s tím, že spoléhá i na podporu zaplněné Doosan Areny.

Když jsme se bavili před odletem do Ženevy, těšil jste na premiéru v pohárové Evropě. Teď už nám můžete říct, jaká byla?

Především soubojová. A řekl bych, že pro nás s dobrým výsledkem do odvety. Bylo to náročné utkání, hodně o běhání, ale to jsme věděli. Oni mají dobře organizovaný mančaft a my taky, takže to v podstatě utkání probíhalo podle očekávání. Za týden máme odvetu a věřím, že ji zvládneme.



Zvlášť na vás byla v zápase spousta faulů, jste hodně pokopaný?

Byl to masakr, ale byly to spíš taktické fauly. Někdy je rozhodčí ani neodpíská, ale tady jo. Oni měli takovou taktiku, přerušit každou naši akci hned v zárodku, nebylo to nic hnusného. Možná až na jeden zákrok v závěru první půle, kdy ten hráč mohl dostat i druhou žlutou kartu.

Baví vás takový způsob hry?Nevím, jestli baví, taky bych si chtěl zahrát víc fotbal. (úsměv) Ale přijímám to, jsem soubojový hráč, dostane mě to rychleji do zápasu. Ale dneska už bylo těch faulů až moc.

Ale vy jste vždycky vstal a šel znovu do boje…

Ono ani nešlo dělat nic jiného. Ale ano, asi to chtělo víc fotbalu.

Potvrdilo se, co jste od soupeře čekali nebo vás něčím zaskočil?

Ničím nás nepřekvapili, přesně na tohle nás trenéři připravovali.

Zdroj: Youtube

V čem to bylo jiné než jste zvyklý z české ligy?Když oni prostřídali, bylo znát, že to mělo ještě větší kvalitu. Mělo to tempo, lidi fandili, naši fanoušci nás podporovali. Ale neřekl bych, že to byl až takový rozdíl, teď v neděli se Spartou nás čeká něco podobného.

Očekáváte, že domácí odveta bude jinak vedený zápas?

Nevím, s čím do toho půjdou oni, ale my budeme chtít vyhrát. Bude to o detailech a věřím, že my je zvládneme lépe a postoupíme.

Zdroj: Youtube

Už jste zmínil, že ještě předtím vás čeká už v neděli doma ligový šlágr před Spartou. Jak jste připravení na náročný program?Já osobně s tím zkušenosti nemám, ale kluci po podzimu ano. Zregenerovali jsme hned po zápase v Ženevě, v pátek už potrénujeme v Plzni. Na Spartu budeme zase připravení.