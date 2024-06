„Paradoxně první zápas, který jsem fotil, byla Evropská liga s Lyonem,“ usmál se Daniel Ulrich.

„Nejvíc byly samozřejmě zápasy Ligy mistrů a úplně top asi ten na Realu,“ vypálil bez většího přemýšlení, když měl říct, co byl dosud vrchol jeho kariéry fotografa.

„Já si vychutnávám každý zápas a vždycky potěší, když porazíme některé z pražských S,“ přiznal muž, který jen málokdy chybí v šiku fotografů v Doosan Areně.

Podívejte se na finále Ligy mistrů objektivem plzeňského fotografa

Jezdí s viktoriány i na venkovní zápasy, má za sebou řadu výjezdů v pohárové Evropě. „Baví mě být uprostřed všeho dění na fotbale, mezi hráči a fanoušky. To mě neskutečně nabíjí,“ vyznal se, že ho přitahuje být uprostřed dění na fotbalových stadionech, i když nejednou přijde do tiskového střediska zlitý pivem. Především při zápasech s pražskými rivaly to bývá záživné.

Ale to ho přece nemůže odradit, vždyť dělá, co ho baví. Focení je však pro Daniela Ulricha jen koníček, civilním povoláním je profesionální řidič. „Chtěl bych poděkovat Pavlovi Pillárovi,“ nezapomněl na muže, který mu myšlenku být fotografem před deseti lety vnukl. „Ale i ostatním lidem z Viktorky, které přeju, aby se jí dál dařilo. Je krásné pak být u těch úspěchů takhle blízko,“ doplnil, že je rád za každý nevšední okamžik.

FOTO: Den před finále. Podívejte se, jak se Londýn chystá na vrchol Ligy mistrů

Ten poslední v londýnském Wembley byl umocněný tím, že je i fanouškem Borussie Dortmund. A i když s Realem Madrid finále Ligy mistrů prohrála, byl to pro Daniela Ulricha nezapomenutelný zážitek.

Ale o vrchol letošní sezony ještě nešlo, teď už se chystá na Euro do Německa. Nejprve na otočku do Lipska na zápas českých fotbalistů s Portugalskem, pak na pár dnů do Hamburku. „Musím šetřit dovolenou, abych mohl taky strávit nějaký čas s rodinou. I tak je to náročné, časově i finančně,“ usmál se Ulrich.

No a vy se můžete v úterý těšit na první várku jeho fotografií. Opět vás nechá nahlédnout i za kulisy jako při finále Ligy mistrů.