Na lavičce Viktorie se trenér Michal Bílek loučil vítězstvím na Spartě (1:0), kde strávil většinu hráčské kariéry. Ale ani první trenérská výhra na Letné nesmazala pachuť z konce jeho plzeňského angažmá.

Loučení s trenérem Michalem Bílkem. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

O zisku tří bodů pro hosty rozhodl útočník Matěj Vydra, jenž se vrátil do základní sestavy po třech zápasech. V 57. minutě mu akrobaticky posunul míč Lukáš Kalvach a útočník se zkušenostmi z anglické ligy poslal přízemní střelou svůj tým do vedení – 1:0. To už pak viktoriáni i zásluhou skvělého Staňka v brance uhájili.

Po vítězství při mistrovských oslavách Sparty si tak s 61 body pojistili třetí příčku tabulky, devět bodů před čtvrtými Bohemians 1905, ale také úctyhodných 17 bodů za vedoucí dvojicí pražských S. Přitom po podzimu vedli FORTUNA:LIGU plzeňští fotbalisté o dva body před Slavií a dokonce o sedm před čerstvými šampiony. „Vyloženě mě se.., že to takhle končí,“ říkal plzeňský kouč Michal Bílek už dříve.

Jeho první vítězství v roli kouče soupeře na Spartě, kde prožil většinu hráčské kariéry, pro něho budiž jen chabou útěchou. „Utkání jsme odehráli dobře. Je to pro nás po tom zpackaném jaru příjemný závěr,“ říkal pak plzeňský kouč na Letné, ale hned dodal, že soupeř už měl mistrovský titul v kapse a chystal se hlavně na oslavy s fanoušky. „Ale i tak jsme rádi, že jsme tady vyhráli.“

Jeho tým několikrát podržel gólman Staněk. „Jindra ukázal svoje kvality, byl vynikající. Podržel nás v těžkých situacích,“ chválil kouč, jenž v sobotu seděl na lavičce plzeňské Viktorie naposledy. „Byl jsem v Plzni dva roky. Jednou jsme byli první, zahráli jsme si Ligu mistrů a nyní jsme skončili třetí. Viktorka zase bude hrát Evropu. Z tohohle pohledu to tedy zase tak hrozné není,“ ohlédl se Bílek za svým angažmá.

„Odcházím s tím, že jsem na Viktorce zažil jedny z nejkrásnějších trenérských chvil,“ doplnil 58letý kouč.