Viktoriáni tehdy nakonec vyhráli 3:1, stejně jako včera proti Bohemians 1905.

Jak velkou radost máte ze vstřeleného gólu?

Na ten gól jsem čekal hodně dlouho, takže musím říci, že jsem rád, že to tam konečně padlo.

Už předtím jste měl velkou šanci, co tomu chybělo?

Dostal jsem krásnou přihrávku od Šulce, ale trefil jsem stopera Bohemky. Měl jsem ale dobrý pocit už na tréninku. V zápase jsem stále věřil, že dám gól nebo na něj nahraju. A dvě minuty po neproměněné šanci přišla další, kterou už jsem dal. I když to bylo do prázdné brány. Gól je gól.

Ale hrdinou zápasu se stal jiný muž, gólman Staněk, který chytil penaltu…

Ano, to byl klíčový moment. Kdyby Bohemka vyrovnala, bylo by to pro nás hodně těžké. Gratulace Jindrovi. Říkal jsem mu, že nás zachránil.

Zvýšilo to vaši motivaci?

Jasně, ještě jsme přidali plyn a nakonec jsme ten zápas zvládli v pohodě.

Ale v první půli to žádná velká jízda nebyla…

Bohemka na nás byla dobře nachystaná, dlouho nás k ničemu nepustili, ale my jsme pořád věřili. A i když výkon nebyl úplně perfektní, vyhráli jsme, což bylo super. Každý má proti Plzni velkou motivaci. A záleží jen na nás, jak budeme šlapat.