Svým gólem ze 79. minuty, kterým snižoval na hřišti ostravského Baníku na 1:2, vykřesal plzeňský kapitán Lukáš Hejda svému týmu naději ještě s výsledkem něco udělat, ale i tak se nakonec viktorináni vraceli domů na západ Čech s prázdnou.

Nevyužili tak sobotní remízy Sparty se Slavií (3:3) ke snížení náskoku pražských S. „Vnímali jsme, že můžeme boj o čelo trochu zdramatizovat. Bohužel se nám to nepovedlo,“ litoval 33letý stoper Lukáš Hejda v televizním rozhovoru po porážce 1:2.

„Samozřejmě, že ani teď boj o nejvyšší příčky nevzdáváme. Ale nelze si nic nalhávat, musíme se dívat i za sebe,“ připustil, že boj o obhajobu titulu se komplikuje, zatímco zezadu se dotahují pražští Bohemians. Ti v tuhle chvíli ztrácejí na čtvrtém místě už jen osm bodů, vedoucí Sparta má na třetí Plzeň stejný náskok, druhá Slavia je o šest bodů před viktoriány.

Ti v Ostravě selhali především v produktivitě. Soupeře totiž jasně přestříleli. Na branku pálili hned desetkrát, zatímco soupeř vyslal mezi tyče jen tři střely, ale dvě z toho od Tijaniho byly gólové. „Prakticky ze všeho dostaneme gól a my naopak trefujeme tyčky, nejsme schopní dotlačit míč do brány,“ žehral na nízkou produktivitu i Lukáš Hejda.

Viktoria pálila šance a v Ostravě prohrála

Nakonec to musel plzeňský kapitán vzít na sebe a při střelecké impotenci ofenzivních hráčů se prosadil po standardce hlavou, ale ani to na zvrat nestačilo. „Nevím, jestli je to už jenom smůla, i když to pořád říkáme. Už je to asi čtvrtý zápas po sobě, kdy jsme neproměnili ani ty největší tutovky. Opakuje se to,“ nechápal stoper.

Jaký je to kontrast oproti podzimní části FORTUNA:LIGY, kdy viktoriáni spoustu zápasů vyhráli 1:0 nebo 2:1. „Padalo nám to tam, z minima jsme vytěžili maximum. Ale teď se karta otočila proti nám,“ okomentoval situaci Lukáš Hejda. „Tady v Ostravě jsme neodehráli špatný zápas. Soupeř se dostane do dvou šancí a dá pokaždé gól a my nejsme schopní to tam dotlačit. Honíme výsledek na poslední chvíli, je to křeč,“ přiznal.

Z posledních čtyř zápasů na cizích hřištích vyválčili Plzeňští jediný bod, minule za bezbrankovou remízu v Mladé Boleslavi. Předchozí dva zápasy stejně jako v Ostravě prohráli – v Praze na Slavii (1:2) i na Slovácku (0:2).

Venku brali na jaře tři body pouze jednou za vítězství nad brněnskou Zbrojovkou 3:1, ale i to už je dávno. Bylo to 5. února. A k vylepšení této bilance mají do konce základní části už jen jeden zápas, ve středu 26. dubna hrají od 19.30 hodin na Spartě.

Ale ještě předtím přivítají teď v neděli od 19 hodin předposlední Zlín. A před nadstavbou hostí na závěr ještě Teplice. „Musíme se soustředit především na sebe, získávat body a uhrát třetí flek. Čelo nám utíká, co si budeme povídat, tak to je,“ pojmenoval Lukáš Hejda přesně současnou situaci.