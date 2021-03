„Je to cenné vítězství, po bojovném, kompaktním výkonu. Vytvořili jsme si dostatek šancí, i když jsme jen jednu proměnili, bereme i tuhle výhru. A věřím, že nám pomůže do dalších dnů,“ říkal slovenský kouč v plzeňských službách Adrian Guľa po dalším vítězství 1:0, které zařídil francouzský útočník Jean-David Beauguel.

Ale většina šancí přišla až po vedoucím gólu, který vás z mého pohledu vysvobodil. Byl jste pořád klidný?

Už v první půli šel Bucha sám na branku, byla tam další možnost po standardce. Musíte brát v potaz i kvalitu soupeře, zvažovali jsme, jak do toho vstoupíme. Už před gólem byl připravený ke střídání Šulc. Samozřejmě, že ten gól nám pomohl, to bezpochyby. Soupeř to pak otevřel, riskoval dlouhými nákopy a je super, že jsme to díky kvalitnímu výkony defenzivy ustáli.

O vaší výhře už podruhé v řadě rozhodl Jean-David Beauguel. Jak důležité je mít ho v týmu?

Hru útočníka rozebíráme nejen z pohledu vstřelených gólů, ale i co se týče práce mužstvo. Bogy proti Olomouci odvedl velký kus práce. A samozřejmě, že klíčové je, když přidá branku, zvlášť když přinese tři body. Je to fajn, ale je potřeba makat dál, chystat se na další zápasy.

Nastala teď v Plzni éra vítězství 1:0?

Mužstvo prochází určitým vývojem, potřebujeme umět vyhrávat i 1:0. Ale potom tam bylo hodně prostoru, abychom je v přechodové fázi využili lépe a rozhodli ten zápas dřív. Věřím, že přijdou i dominantnější vítězství, ale třech bodů s Olomoucí si hodně vážíme.

Jak to prožíváte na lavičce, když je výsledek takhle otevřený až do úplného závěru? Je to velký stres?

Samozřejmě, že to prožívám, ale klukům věřím. Pro nás je podstatné, že se snažíme držet herní plán, i když se nám nepodaří vstřelit branku z úvodního tlaku. Z mého pohledu je cenné, že na to mužstvo reaguje, protože v některých předchozích zápasech jsme ztráceli hlavu a dali jsme šanci soupeřům. Teď je to jiné, cítím změnu. Kluci se přesvědčili, že když neuhnou z plánu, mají sílu, aby zápasy zvládali vítězně.

Olomouc neměla ani jednu střelu na branku. Máte radost z toho, že se soupeře povedlo takhle eliminovat?

Nějaké ošemetné situace tam byly, zvlášť ta ve druhé půli byla nebezpečná. Ale kluci v defenzivě byli kompaktní, perfektní výkon stoperské dvojice podpořený krajními beky i gólmanem. Toho si velmi cením.

Stává se z Filipa Kaši jedna z klíčových postav týmu? Nebojí se vyrazit do ofenzivy a vytvořit tak přečíslení…

Myslím, že velmi dobře zapadl, dneska mu výborně sekundoval Brabec. Je to o týmu, nenastupovali spolu v lize tak často, sehrávají se, musíme být trpěliví. Dneska to bylo super, minule jsme udrželi čisté konto venku. Věřím, že půjdeme krok za krokem a budeme ještě silnější.

Za týden vás čeká Sparta, je z tohoto pohledu potěšitelná stoupající forma Lukáše Kalvacha?

Myslím, že nejen jeho výkonnost jde nahoru. My si teď jeden den užijeme vítězství nad Olomoucí a pak už se začneme chystat na další zápas. Souhlasím, že Kalvi dnes byl důležitou postavou při defenzivní činnosti, ale nejen při ní.