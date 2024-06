První dva ligové starty má už z února 2021, kdy jej slovenský trenér Adrian Guľa postavil do stoperské dvojice s Jakubem Brabcem. Jenže pak přišlo zranění, Václav Míka vypadl ze sestavy plzeňské Viktorie, a následovalo hostování v druholigové Chrudimi. Teď je zpátky, připravený zabojovat zase o místo na slunci. Naskočil do obou přípravných zápasů na Petříně (7:0) i v Městě Touškově proti slovenské Dukle Banská Bystrica (2:1).

Nastoupit by měl i zítra proti druholigovému rakouskému klubu SV Lafnitz.

Jaké to je být zase zpátky v kabině plzeňské Viktorie?

Já jsem rád za šanci. Příprava je hodně náročná, ale to k létu patří. Bojuju, makám a snažím se zaujmout.



Přišlo hodně nových hráčů i na váš post stopera, není teď ještě těžší prosadit se, než to bylo v zimě 2021?

Tak nebo tak. Tady je určitě konkurence vždycky a nejde si vybírat, takže konkurence je vždycky prospěšná. Je potřeba makat.

A vy jste o kus zkušenější. Jak se změnil Václav Míka od doby, kdy hrál s Viktorkou juniorskou Ligu mistrů?

Tak především jsem se stal tátou. To je asi největší změna a úžasný pocit. Jinak nevím. (úsměv)

Dva hráči z tehdejší party (Robin Hranáč a Pavel Šulc) už mají v Plzni trvalé místo v sestavě a byli i na Euru. Dodávají i vám motivaci, abyste se vydal v jejich šlépějích?Určitě je to motivace. Jsem za ně moc rád, že se jim to povedlo. Měli jsme silnej ročník, i ostatní kluci byli dobří. Jsem rád, že alespoň dva to takhle vydřeli a dostali se až do nároďáku. To je skvělý.

Vás zabrzdilo zranění, po dvou startech v první lize jste odešel na hostování. Jak to člověk bere, když pro něho není místo v nejvyšší soutěži?

V Plzni je velká kvalita. Takže je potřeba makat, bojovat, zlepšovat se a kdyžtak jít na hostování a ukázat se tam. Byl jsem zkusit ligu v Pardubicích, nevyšlo to.

Je motivace prosadit se právě v Plzni?

Uvidí se, jak to všechno bude. Ale určitě bych chtěl do první ligy. Když ne tady, tak klidně někde jinde. Ale prvotní cíl je prosadit se tady ve Viktorce.