Poprvé od prodloužení smlouvy s plzeňskou Viktorií předstoupil v pátek po poledni 72letý trenér Miroslav Koubek před vybrané novináře. Vzpomínal na snovou jízdu Evropskou konferenční ligy, ale zároveň už také mohl přemýšlet o příští sezoně a potvrdil, že se ztotožňuje s vysokými ambicemi klubového šéfa Adolfa Šádka.

Poprvé v Evropě, trenér Miroslav Koubek dovedl plzeňské fotbalisty v Konferenční lize až do čtvrtfinále. | Foto: fcv/Jan Kubíček

Ale především popisoval, jak probíhalo rozhodování o tom, jestli bude v Plzni pokračovat. „První dotaz na vedení byl: Chcete mě?,“ usmál se Miroslav Koubek v útrobách Doosan Areny. „A když klub projevil přání, abych pokračoval, potřeboval jsem všechno probrat s rodinou. Mým fotbalem trpí, celý život,“ pokračoval zkušený kouč, jak se rozhodoval přijmout nabídku Viktorie na další sezonu. „Neřekl bych, že jsem doma dostal zářící zelenou, ale zelený nádech tam byl. To pro mě bylo rozhodující,“ vysvětlil proč se z překlenovacího kouče, jak se loni v létě sám označil, stal trenér Viktorie i pro příští ročník.

Ani manželka neměla právo veta?

Měla silné právo veta, ale naštěstí ho nevyužila. Ale byla to i otázka mých dospělých dětí, jsou to rozumní vysokoškoláci, dokážou situaci pochopit. Uvědomují si, že když jsou už pryč z hnízda, žena je doma sama. Nebydlí se mnou tady v Plzni, máme (na Kladně) domek, zahrádku. Nechce se proto stěhovat. Jsme málo spolu, to všechno jsme zvažovali.



Byl v sezoně nějaký moment, kdy jste se rozhodl, že chcete pokračovat?

Já nemám hranici, že bych nechtěl pokračovat. Když bude sloužit zdraví, ta práce mě naplňuje, pořád mě to baví. Ale jde i o rodinu. Je to jiné, než kdybych byl na rozhodování sám.

Bylo dalším motivem, že vidíte v současném kádru potenciál?

Jeden z motivů je to určitě. Cítím potenciál, když dojde k dobrému doplnění, může ještě růst. Značná obměna nastala i v této sezoně a zvládli jsme to. Vidím možnost dalšího rozvoje.

A také v příští sezoně půjde český šampion přímo do Ligy mistrů. To by vás nelákalo?Ani ne, spíš ten potenciál sehrál roli. Ale kdo by si nechtěl zkusit Ligu mistrů, teď to bude bez kvalifikace. To by však byl další rok, to už doma dostanu červenou. (úsměv)

Ale i tak se dá očekávát, že v příští sezoně bude mít Plzeň nastavené vyšší cíle?

Jak znáte pana Šádka (generální manažer klubu – pozn. aut.), vždy má nejvyšší cíle, bude to do nás pumpovat. Ten tlak cítíme. Nemusíme vyhrát ligu, ale minimálně se pokusíme zabojovat o titul, prohnat obě pražská S.

Myslíte, že toho bude tým schopný?

To je složitá otázka. Myslím, že i když přijdou posily, nebudou to hotoví hráči. Taková je politika klubu, přichází spíš mladí a perspektivní fotbalisti. Nemůžu tedy s jistotou říct, že bychom zrovna my měli být ti, kteří Spartu a Slavii dostanou do těžké situace. Jsme realisté, záleží na vývoji mužstva. Ale zkusíme se pokusit o malý zázrak.

Ale taky se může stát, že vás opustí někteří hráči, kteří v sezoně výkonnostně vylétli (Hranáč, Šulc, Dweh). Jste na to připravení?

Ve fotbale to nemůžete vyloučit. Ale koncepce Plzně je nastavené tak, že by u přestupu mělo jít o pět nejlepších lig v Evropě. Je na každém z hráčů, jak si vyhodnotí svůj vlastní vývoj, všichni mají prostor ke zlepšení. Z minulosti známe pozitivní i negativní případy, spousta hráčů svůj talent promrhala. Ale tady si myslím, že to nehrozí, hráči jsou inteligentní. Pochopili sami sebe a chtějí se posouvat. Pracuje se s nimi dobře.

Ani konkrétně u Hranáče nemáte obavy?

Já nemám obavy, přál bych mu to, ale nerozhoduji o tom, na to jsem malý pán. Musel by hrát na Euru a tam se předvést.

A co se týče případných příchodů, tam má vaše slovo váhu?

Zrovna v týdnu k tomu byla porada, kde jsem si k tomu mohl říct své. To logické a je to jen dobře. Nemůže přijít hráč, o kterém bych nevěděl nebo ho nebyl schopný akceptovat. Jde to vždy i přes můj názor.

Vím, že nebudete konkrétní, tak aspoň kolik nových hráčů bude?

Dva až tři kousky přijímám, nemám rád velké změny v týmu.

Předchází vás pověst náročného trenéra. Nejen kondičně, ale i takticky. Jak to kouše kabina?

Těžko posoudím, jestli byla příprava náročná nebo ne. Ale v sezoně jsem s Plzní trénoval nejméně, co jsem kariéře zažil. Vždyť jsme měli samé anglické týdny, moji tvrdost ani nemohli poznat. (úsměv) Rád bych trénoval víc, ale nešlo to. Jinak musím chválit, mužstvo je disciplinované a pracovité. Žádný odpor, že by něčeho bylo moc.

Budete pro příští sezonu něco měnit? Třeba co se týče stylu hry?

Vylepšit se dá spousta věcí. Rezervy máme ve výstavbě útoku, na tom budeme pracovat. Máme určitá herní schémata a jejich pilování je nekonečný proces. Ale nic zásadního předělávat nemusíme. Jen s příchodem nových hráčů bude problém, abychom je zapracovali, musí pochopit naši filozofii.

Poprvé jste zažil evropské poháry, dala vám tahle zkušenost něco nového?

Učím se celý život. Strašně chtěl, aby Evropa každému kouči zevšedněla. Aby nebyl vykulený. Já už v ní asi stovky zápasů neodtrénuji, ale přeji mladším kolegům, aby si ji zažili a brali vše jako zjištění, že s každým je možné hrát. Kdyby Matěj Vydra proměnil doma s Fiorentinou velkou šanci a my vyhráli 1:0, věřím, že bychom postoupili do semifinále. Italové by odvetu nehráli jinak, skončila by i tak 0:0. Chybělo málo.

Zdroj: Youtube

Je vidět, že vám vyřazení ve čtvrtfinále stále leží v hlavě…Cítím, že jsme nebyli daleko od postupu. Obraz hry mě nezajímá. Podobně jako Bruggy jsme byli o deseti, oni inkasovali. My jsme vydrželi až do prodloužení. Mrzí mě to. Hráli jsme dvakrát 0:0 s Fiorentinou, ať to někdo dokáže.

Zůstanu u pohárové Evropy a náročného programu, bylo složité hráče připravit, že je třeba každé tři čtyři dny podat optimální výkon?

Proto jsme se i snažili dělat změny v sestavě, rozložit zátěž. Kluci sice tvrdí, že hrají raději než trénují. Ale když vidíte jejich data, je znát, že únava přijde na každého. Trénink schází, jsou uhnaní, fyziologické věci nepřelstíte. Když zase nasadíte hráče, který předtím dlouho stál, je zase výkonnost nižší. To jsou pak věci, které způsobují, že v některých zápasech nepodáte optimální výkon.

Byla účast v Konferenční lize zásadní pro progres týmu?

Nezastupitelná. Vnímal jsem, že každým zápasem hráči rostou, jak jim to dodává sebevědomí. Získali pocit, já na to mám, jdu správným směrem. Dalším impulsem jsou vysoké návštěvy. To je všechno, co hráče rozvíjí.

Bude pro začátek příští sezony prvotní znovu se dostat do skupiny evropských pohárů?

To je jasné. Ale je potřeba zvládat obojí, poháry i ligu. Skupina je pro nás důležitá, protože to s sebou nese i finanční zisky. Problém však bude, že v létě nebudeme mít kvůli Euru tým pohromadě. Někdo z Plzně v nominaci nejspíš bude, cizinci také během roku odjíždějí na reprezentaci. Kvůli tomu všemu nemusíme být na startu sezony v optimálním rozpoložení.

Zmínil jste cizince, z Plzně už se také stává mezinárodní tým. Je tohle cesta, která funguje?

Už dávno tady není, co bylo dřív, že je Viktorka mančaft jen česko-slovenský. Máme asi třetinu zahraničních hráčů, jsme multikulturní tým. Pokud se Plzeň vydala na tuhle cestu, já s tím nemám problém, takový je vývoj.

V čem vidíte jejich přínos? V jiné mentalitě?Hlavně tam musí být fotbalová kvalita. Mentálně můžu být silný, ale když jsem dřevák, není to nic platné. Musíte odhadnout potenciál každého hráče, už skauting musí být na vysoké úrovni, abychom měli dost informací, jak je na tom mentálně, charakterově.

Nevytrácí se pověstná plzeňská DNA?

Pokud budou fanoušci i kluci při děkovačkách křičet Sex on the beach, tak DNA funguje. (smích)

Teď je však před vámi nadstavba FORTUNA:LIGY, těší vás, že do ní můžete jít v klidu? Třetí místo máte jisté, můžete zkoušet?

Je dobré, že nikoho nehoníme a nikdo nás. Síly se dají rozložit a můžeme se připravit na vrchol, kterým bude finále MOL Cupu.