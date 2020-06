Ofenzivní fotbalista Ondřej Mihálik, který v klubu dosud hostoval z nizozemského AZ Alkmaar, se stal hráčem plzeňské Viktorie. Druhý tým tabulky FORTUNA:LIGY využil předkupní právo a podepsal s 23letým univerzálem smlouvu na tři roky.

Ondřej Mihálik s generálním manažerem klubu Adolfem Šádkem. | Foto: FCV

„Priorita z mé strany i ze strany rodiny byla zůstat v Plzni,“ řekl po podpisu smlouvy Ondřej Mihálik, jenž se stal v únoru otcem prvorozeného syna Tadeáše. I to zřejmě přispělo k tomu, že chtěl zůstat. „Je to i pro mou hlavu jistota, že nemusím řešit nic jiného. Jsem strašně rád, že to tak dopadlo,“ přiznal talentovaný fotbalista.