Sobotní zápas v Liberci si slovenský brankář v plzeňských službách Marián Tvrdoň za rámeček nedá. Minimálně dva ze tří inkasovaných gólů při porážce 0:3 jdou na jeho vrub, navíc čtvrt hodiny před koncem při váhavém vyběhnutí zranil spoluhráče Durosinmiho, nigerijský forvard má poškozené vazy v koleni.

Fotbalista Viktorie Plzeň Jan Kopic během sobotního utkání v Liberci (0:3). | Foto: fcv/Jan Kubíček

Rozsah zranění nigerijského forvarda odhalí až pondělní vyšetření v plzeňské nemocnici.

„Pravděpodobně jde něco okolo kolenních vazů. Uvidíme, jak to bude vážné,“ řekl ke zranění elitního útočníka trenér Miroslav Koubek.

Tvrdoněm to ještě více otřáslo a v závěru pak inkasoval po hrubce třetí gól.

„Marián není úplně mladý. Dostal šanci, dopadlo to takhle. Ale zápasy jsou rychle za sebou, nemá čas si to dávat do hlavy. Podržíme ho,“ podpořil 27letého gólmana bezprostředně po zápase pod Ještědem Jan Kopic. „V tom, co se mu přihodilo, není první ani poslední,“ doplnil.

Viktoriáni propadli v Liberci, bez brankáře Staňka třikrát inkasovali

V podobném duchu mluvil později na tiskové konferenci i trenér Miroslav Koubek, sám bývalý brankář. „Bylo na něm vidět, že delší čas nechytal, deficit herní praxe se na Mariánovi podepsal. Musíme věřit, že se rozchytá,“ doplnil Koubek, ale už předtím se vyjádřil, že na lavičce byl v Liberci připravený juniorský reprezentant Viktor Baier, jenž v létě absolvoval stáž v Bayernu Mnichov.

Že by se dala před čtvrtečním zápasem Konferenční ligy na hřišti chorvatského Dinama Záhřebu do pořádku brankářská jednička Jindřich Staněk, je nemožné.

Zdroj: Youtube

Tvrdoň v této sezoně v lize vždy jen dvakrát střídal otřeseného Jindřicha Staňka, proti Pardubicím (6:2) a Jablonci (3:2). Celý odchytal pohárový zápas v Mariánských Lázních, ale tam žádnou práci neměl. V nejvyšší soutěži si předtím zapsal plnou porci minut loni 8. října doma proti Mladé Boleslavi (2:0). Pár dnů předtím chytal v Lize mistrů na Bayernu, kde dostal pět gólů.