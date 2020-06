„Prožil jsem tam od žáků přes dorost a béčko až do áčka spoustu věcí. Rozhodně to pro mě bude speciální zápas,“ ujišťuje. Třeba už proto, že .pod trenérem Adrianem Guľou, současným plzeňským lodivodem, prožil důležitá léta při angažmá v Žilině. Teď jej ale potřebuje porazit. Sigma po rozpačitém rozjezdu po koronavirové pauze ještě doufá v zázračný comeback do desítky. Potřebuje k němu ale nutně tři body a ještě pomoc z Karviné, kde hraje Mladá Boleslav. „Víme, že Plzeň má výbornou formu a má skvělé hráče. Nic ale není nemožné,“ říká osmadvacetiletý Mandous.

Aleši, jaké to pro vás bude postavit se Plzni. Bude to speciální zápas?

Rozhodně ano. Prožil jsem tam od žáků přes dorost a béčko až do áčka spoustu věcí. Za áčko mám sice jen jeden start v poháru, ale ten vztah tam samozřejmě zůstal. Byl jsem tenkrát trojka za Matúšem Kozáčikem a Petrem Bolkem. Takže tam to tehdy moc nešlo (usmívá se). Poslali mě na hostování do druhé ligy. Ale jsem za to vděčný, protože jsem mohl v mladém věku pravidelně chytat. To bylo důležité.

Zůstal jste s někým v kontaktu?

S Matúšem Kozáčikem, který je teď trenér gólmanů. I s dalšími kluky, víme o sobě. Žádné hecování ale nebylo.

V Plzni je teď i trenér Guľa, kterého dobře znáte.

Zažil v Žilině, tak vím, co od nich můžeme čekat. Možná i našemu trenérovi něco poradím.

Jak na něj vzpomínáte?

Jen v tom nejlepším. Nemůžu na něj říct půl křivého slova. Trenér Guľa je velký profesionál. Skvělý trenér. Byl trošku ras, ale uměl mužstvo vždycky vyhecovat. Věděl, co říct po prohraném zápase i po tom vyhraném.

Co tedy od Plzně v neděli čekáte?

Víme, že mají silné kraje, které posílají nepříjemné centry na přední tyč. Jsou to takové automatismy, které měl trenér Guľa i v Žilině. To tam určitě ze strany Plzně bude.

Co říkáte skvělé formě Viktorky? Nenahání to trochu hrůzu?

Víme, že Plzeň má výbornou formu a má skvělé hráče. Nic ale není nemožné. Pokusíme se vyhrát. Je to i extra motivace jim tu jejich šňůru přetrhnout. S Martinem Sladkým jsme z Plzně, tak bychom klukům rádi dali i do kabiny nějakou motivaci.

Hned tři dny po Plzni vás čeká semifinále poháru s Libercem. Není pro vás vlastně ten druhý zápas důležitější?

Pro nás je i zápas s Plzní hodně důležitý. Chceme ho vyhrát a budeme doufat, že Boleslav zaváhá a my ještě proklouzneme do desítky. Bereme to jeden zápas po druhém. Nejdřív se díváme na Plzeň a teprve pak přijde zápas s Libercem.

Jak složité byly pro vás osobně první zápasy po koronavirové pauze? Skoro jste si nesáhl na balon a jen je tahal ze sítě.

Bylo to složité, pro gólmana hodně nepříjemné. Už je to ale za námi. Poslední dva zápasy jsme odehráli dobře. Ten úplně poslední s Boleslaví jsme odehráli s nulou vzadu. Máme vyčištěnou hlavu a do zápasu s Plzní můžeme jít sebevědomější. Pro nás vzadu je to velké plus.

Museli jste si defenzivu mezi sebou v týmu vyříkat?

Hodně jsme o tom mluvili. Myslím si, že v Boleslavi to bylo znát. Plnili jsme to, co jsme chtěli a soupeře jsme do ničeho nepouštěli.

Semkla vás i kritika, která byla po Baníku silná?

Asi trochu ano. Ale my jsme si tu situaci uvědomovali i sami. Ta kritika byla oprávněná. Trochu nás to semklo. Chtěli jsme to urvat a nakonec jsme to i urvali. Je povzbuzující, že jdeme výkonnostně nahoru. Poslední dva zápasy určitě snesly měřítko. Když budeme hrát takhle i s Plzní, tak můžeme na body pomýšlet.