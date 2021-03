„Jsem sice dlouho pryč, ale vyrůstal jsem tady, takže to je pořád speciální zápas. V Plzni, kde mám kamarády a o to víc jsem chtěl vyhrát,“ říkal 28letý gólman, jenž pochází z Nekmíře na Plzeňsku. Ve Viktorii strávil mládežnická léta, ale mezi muži se neprosadil.

Přes angažmá v Žilině, kde potkal i současného plzeňského kouče Adriana Guľu, se dostal až do Olomouce.

Teď se vrátil do Plzně poprvé jako soupeř a odjížděl zklamaný. „Nemáme ani bod, mrzí nás to. Ale musím uznat, že Plzeň měla šancí daleko víc,“ doplnil Mandous.

Začněme situací, která zápas rozhodla. Jak jste viděl Beauguelův gól na bližší tyč?

Bohužel mi to Roman Hubník tečoval. Jak to bylo zblízka, nestihl jsem zareagovat. Jinak jsem věděl, že Beauguel bude střílet. Byl jsem připravený, ale když to kdokoliv tečuje, je to těžké.

Jinak jste si podle očekávání v Plzni celkem zachytal…

To se dalo čekat. Přesto si myslím, že jsme si zasloužili aspoň bod. Podali jsme docela dobrý výkon. Ale musíme uznat, že Plzeň měla daleko víc šancí než my.

Který váš zákrok byl nejsložitější?

Asi hlavička Mihálika po rohu, to bylo do protipohybu. To byl asi nejtěžší zákrok. V prvním poločase pak ještě situace, kdy šel Bucha sám a střílel to po zemi na zadní. To byl takový první vážnější zákrok. Ten byl důležitý.

Berete ještě zápasy proti Viktorce, kde jste začínal, jako výjimečné?

Jsem pryč dlouho, ale samozřejmě jsem v Plzni vyrůstal, takže jsou speciálnější. Na druhou stranu nedělám velké rozdíly, jestli hrajeme na Bohemce, nebo v Plzni. Mám tady kamarády, chtěl jsem o to víc vyhrát nebo aspoň bodovat. To se bohužel nepovedlo.

Jak frustrující je sledovat v posledních zápasech trápení spoluhráčů vepředu?

Je to samozřejmě těžké. Chtěl bych jim vepředu nějak pomoct. Špatně se mi to hodnotí. Měli jsme tam nějaké závary, potřebovali jsme, aby se to tam třeba nějak odrazilo. Musíme prostě víc potrénovat střelbu a víc se tlačit do zakončení. Toho tam bylo málo a nevybavuju si, jestli jsme vlastně vystřelili na branku.

Nevystřelili ani jednou. Dá se nějak útočníkům z pozice brankáře poradit?

To asi těžko. Nemůžu radit útočníkům a ofenzivním hráčům. Oni mi taky neradí. Popřál bych jim a nám všem asi trochu štěstí. Abychom to tam nějak dotlačili. Věřím, že nám pak stoupne sebevědomí a budeme víc nebezpeční.