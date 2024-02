Viktoria jezdí v létě na soustředění do Alp, v zimě k moři. Kde vy byste si přál strávit ideální dovolenou? Spíš to moře, v létě.

Máte nějakou vysněnou destinaci?

To je mně vcelku jednu. Hlavní je být s rodinou nebo dobrými kamarády. Ty lidi kolem jsou to nejdůležitější. Na destinaci nezáleží.

A kdybych se zeptal na tu fotbalovou?

Těžká otázka, ale asi Real Madrid, kterému fandím odmalička kvůli Ronaldovi.

Zdroj: fcv/Jan Kubíček Soustředění fotbalistů Viktorie Plzeň ve španělském Benidormu se blíží ke konci, dnes hrají generálku s AGF Aarhus.

Jak jste na tom s jinými sporty?Než jsem se stal profesionálním fotbalistou hrával jsem i florbal. Teď bych si asi radši spíš zkusil tenis. Celkově mám radši aktivní odpočinkem, než sedět u televize nebo se jen tak doma válet.

A co jste dělal, když byl na soustředění volný den?

Ráno jsem šel do posilovny, abych měl pocit, že jsem něco udělal. Po obědě jsme se s partičkou šesti lidí stavěli v dětské herně, kde jsme se vydováděli jako malé děti.

Naladili jste se v Benidormu dobře na start jara?

To je těžké odhadnou. Někdy se vám v přípravě daří a pak narazíte hned v prvním zápase. Jindy je to opačně. Uvidí se až s Boleslaví.

Slunné Španělsko zase střídá Plzeň, viktoriáni se chystají na start jara

Jaký to je soupeř?Hráli jsme s nimi na konci roku, kdy bylo špatné počasí, nebylo to ideální. Oni jsou hodně nepříjemní, mají výbornou ofenzivu, ale zase jsou zranitelnější v obraně, mohli bychom to potrestat. Hrajeme doma, takže chceme zvítězit a bavit lidi.

Potvrdíte, že fanoušci jsou pomyslným 12. hráčem?

Potřebujeme lidi hledišti. Hrát před plným stadionem je úplně něco jiného, dodá vám to vítr do plachet. Když po každé vydařené akci zabouří plné ochozy, máte víc mnohem víc sil.

Úvod máte nabitý, v týdnu po Boleslavi jedete do Ostravy a na Bohemky…

Jsme zvyklí hrát dvakrát týdně. Ale na druhou stranu přišli noví hráči, kteří se do toho tempa musí dostat, není to nic jednoduchého.

Zmínil jste nové hráč, jak zapadli do kabiny?

S tím není v Plzni problém, všichni jsme naladění na stejnou vlnu. Já Lukáše Červa i Matěje Valentu znám osobně i z mládežnických repre. Jsou to bezproblémoví kluci, určitě se sem hodí.