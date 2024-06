„Upřímně, až do chvíle, kdy mně zavolali trenéři, jsem nic takového nečekal ani. Je to neuvěřitelné, byl jsem z toho nadšený,“ usmíval se 23letý záložník Lukáš Červ při svém prvním reprezentačním rozhovoru.

Zpráva o nominaci vás zastihla na dovolené v Itálii. Myslel jste při jejím vyběru, že by na tohle mohlo dojít?

Původně jsem chtěl jet na delší dobu, ale říkal jsem si, že kdyby nominace přece jen náhodou přišla, nechám je tam a odletím. (úsměv)

Takže jste je tam nechal?

Nechal. Oni si užívají teplíčko a sluníčko, zatímco my jsme tady krásně v dešti a mlze.

Prozradíte, co vám trenér Ivan Hašek v tom telefonátu říkal?

Řekl mi, že pojedu na Euro. (úsměv) Že jsem si to zasloužil svými výkony, že se potkáme na srazu. No a jsem tady.

Jako jediný úplný nováček, musel jste podstoupit nějaké rituály?

Nejprve mě trenér představil na videu a pak jsem předstoupil před prvním tréninkem před spoluhráče v kolečku, abych se jim představil. Nic hrozného.

Co jste jim o sobě povídal?

Zkušenější kluci den předem říkali, abych si připravil nějaký vtip, ale na to jsem zapomněl. Tak jsem se jenom představil…

Dostáváte nějak pocítit, že jste nováčkem?

Nevím, myslím, že ne. Zatím je to dobré.

Můžete porovnávat s reprezentační jednadvacítkou, v čem je to tady jiné?

Je to větší, vším, realizákem, mediálními povinnostmi a vším okolo. A určitě to bude i kvylitou, jsou tady zkušenější kluci.

Jak vás spoluhráči přijali?

Parta je super, spoustu kluků znám z jednadvacítky. Mám tady bratrance Doudise (David Douděra), s tím jsem asi nejvíc, i kluky z Plzně. Ale pár slov už jsem prohodil snad s každým, na žádné partičky se to tady nerozděluje, jsme jedna velká kabina.

A té velí trenér Ivan Hašek, jaký je?

Máme za sebou jeden trénink, moc nemůžu hodnotit. Ale na první pohled z něho jde velký respekt, spolupracuje i s dalšími trenéry. Všichni potáhneme za jeden provaz a budeme věřit, že se nám Euro povede.



To by znamenalo ve vašich očích co?

Důležité bude, abychom zvládli zápasy ve skupině. Jenom tak můžeme doufat, že se dostaneme co nejdál.

Jaká jsou vaše momentální očekávání?Tenhle kemp je od toho, abychom se více poznali. Jednak mezi sebou i s trenéry, kteří nám na tréninku i při videu jasně řekli, co od nás očekávají. Nastínili nám i celkové vnímání týmu. Základ je, abychom plnili věci, které po nás trenéři chtějí.

Nakolik je příjemné, že všech 26 hráčů, kteří byli nominováni na kemp, by mělo jet i na Euro?

Jsou to krásný pocity. Zvlášť pro mě, když jsem tady poprvé a ještě ve spojení s Eurem, tak je to něco neuvěřitelného.

Co číslo na dresu? Už jste se o něm bavili? Jaké byste si přál?

Kluci už mají čísla rozebraný, takže to nechám na kustodech. Co mně přidělí, to si vezmu a budu za to vděčný. Samozřejmě, že kdyby byla volná šestka, kterou mám v Plzni, bral bych ji, je mi to úplně jedno.