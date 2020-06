„Odešel legendární obránce a fantastický člověk,“ napsal na Instagramu Čišovského parťák David Limberský. „Dohlídni tam na Rajtyho s Bizim,“ připomněl tragická úmrtí dalších opor plzeňské defenzivy Františka Rajtorala a Davida Bystroně. „Naše obrana z roku 2011 byla neuvěřitelná a nemůžu uvěřit, že jsem tu zůstal úplně sám,“ doplnil Limberský v emotivním příspěvku.

Ztráty kamaráda a bývalého spoluhráče litoval i Pavel Horváth, někdejší kapitán Viktorie Plzeň a v současnosti kouč Příbrami. „Je mi smutno a temno,“ vzkázal. S přáním upřímné soustrasti se připojili i zástupci konkurenčních klubů. „Odpočívej v pokoji,“ napsal na Twitteru třeba slávista Vladimír Coufal.

Na Mariána Čišovského, rodáka z Humenného, vzpomínají i na Slovensku, kde hrál za Inter Bratislava, Žilinu a Petržalku. Ale i za národní tým, za který nastoupil do 15 zápasů. Byl i v kádru pro mistrovství světa 2010, ale u závěrečný turnaj v Jihoafrické republice ho připravilo zranění. To už působil v rumunském Temešváru, odkud přišel v létě 2011 do plzeňské Viktorie.

Za ní odehrál v české lize 64 zápasů a vstřelil 12 branek, dvakrát jí pomohl do základní skupiny Ligy mistrů.