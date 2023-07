Do Plzně dorazil 21letý liberijský stoper Sampson Dweh z druholigového Vyškova krátce po startu letní přípravy, poté co si v přátelském zápase Viktorie s Táborskem (28. června) poranil rameno jiný mladý stoper Filip Čihák.

Stoper Sampson Dweh si odbyl v dresu plzeňské Viktorie v Teplicích prvoligovou premiéru. | Foto: Foto: fcv/Jan Kubíček

A jistě nikdo nečekal, že se rodák z Monrovie tak brzy ocitne v ligové sestavě. Premiéru v české nejvyšší soutěži si odbyl už uplynulou v sobotu v Teplicích (0:1).

Když se ve 36. minutě zranil plzeňský kapitán Lukáš Hejda, trenér Miroslav Koubek zvedl z lavičky Robina Hranáče a právě Sampsona Dweha, kterého pak trochu překvapivě poslal na trávník teplických Stínadel.

Stalo se tak dost možná i proto, že prvně jmenovaný se v přípravě sehrával spíš s kapitánem Hejdou.

Start mladého Liberijce za plzeňskou Viktorii vzbudil v jeho zemi rozruch

Liberijský reprezentant, jenž nastupuje za národní tým ve stoperské dvojici se slávistou Oscarem Dorleyem, v Teplicích rozhodně nezklamal. Rychlostně stačil na hbité domácí útočníky Filu s Gningem a řekl si tak o šanci i v úvodním zápase 2. předkola Evropské konferenční ligy s kosovským vicemistrem FC Drita. Ten se hraje v plzeňské Doosan Areně ve čtvrtek od 19 hodin.

Podívejte se, jak se kosovský vicemistr chystá na zápas v Plzni

Je to alespoň jedna dobrá zpráva, protože jinak stíhá defenzivní řady Viktorie jedna rána za druhou.

Už z minulé sezony si přinesl zranění kolena zkušený stoper Pernica a v letní přípravě postupně vypadli další zadáci – Čihák a krajní beci Havel a Cadu. A teď v Teplicích dlouholetý pilíř plzeňské obrany kapitán Hejda.

Spásou tak může být 21letý Liberijec, jehož forma působení v Plzni se řešila prakticky celou přípravu. Teprve den před zápasem v Teplicích vydal klub zprávu, že se s Vyškovem dohodl a nadějný stoper přichází na roční hostování s následnou opcí.

„Je to pro mě splněný sen. Fotbal jsem vždy hrál pro to, abych se mohl dostat do opravdu velkého týmu, a to se mi teď ve Viktorce plní,“ prohlásil Sampson Dweh pro klubový web.

1/5 Zdroj: fcv/Martin Skála Liberijský stoper Sampson Dweh v přípravném zápase Viktorie Plzeň s druholigovou Chrudimí. 2/5 Zdroj: fcv/Martin Skála Liberijský stoper Sampson Dweh v přípravném zápase Viktorie Plzeň s druholigovou Chrudimí. 3/5 Zdroj: fcv/Martin Skála Liberijský stoper Sampson Dweh v přípravném zápase Viktorie Plzeň s druholigovou Chrudimí. 4/5 Zdroj: fcv/Martin Skála Liberijský stoper Sampson Dweh v přípravném zápase Viktorie Plzeň s druholigovou Chrudimí. 5/5 Zdroj: fcv/Martin Skála Liberijský stoper Sampson Dweh v přípravném zápase Viktorie Plzeň s druholigovou Chrudimí.

„Mohu slíbit, že odevzdám pro klub maximum a na tuto výzvu se strašně těším,“ doplnil liberijský reprezentant.

V Teplicích naskočil během první půle, kdy už jeho tým prohrával 0:1, s číslem 40 na dresu. Za národní tým odehrál 17 zápasů, v Česku zatím nastupoval jen ve druhé lize za Vyškov.

Na kontě má devět zápasů, v nichž vstřelil jeden gól. Odehrál i obě barážová utkání se Zlínem. Další starty už bude sbírat ve FORTUNA:LIZE za Viktorii Plzeň.