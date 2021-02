„V lize ještě zabojujeme o druhé místo,“ slibuje 25letý Lukáš Kalvach v rozhovoru pro Deník.

Mluvil nejen o zápase s Libercem a ligových plánech, ale také o tom, jak na podzim prodělal covid-19, nebo o zájmu CSKA Moskva.

Lukáši, v lize jste poprvé od září vyhráli dvakrát v řadě. Zlepšilo to náladu v kabině?

Samozřejmě. Po špatném závěru podzimu jsme se malinko zvedli. Teď uděláme všechno, abychom pokračovali v lepších výkonech.

Zmínil jste špatný závěr podzimu, ale hned na úvod jara přišla bezbranková remíza v Příbrami. Neřekne si člověk, a je to tady zase?

Bylo to nepříjemné, protože jsme se chtěli nastartovat už od začátku. Ale už v Příbrami měl zápas z naší strany dobré parametry, šance jsme měli, neproměnili jsme penaltu. Kdybychom ji dali, mohlo být všechno jinak. Makáme dál, věříme našemu systému a dvě poslední výhry byly odměnou.

Přesto jste v polovině ligy pátí. To není umístění, se kterým by mohla být v Plzni spokojenost?

To určitě ne. Ale pořád je před námi hodně zápasů. Na druhé místo ztrácíme osm bodů. Věřím, že máme šanci to dotáhnout.

Takže to je teď váš cíl?

Pro nás je klíčové opakovat dobré výkony a prodrat se tabulkou nahoru, abychom si mohli zase zahrát o evropské poháry.

Souhlasíte s názorem, že Slavia je tak suverénní, že už ji těžko někdo ohrozí?

Tabulkově to je jasně dané. Oni mají takovou sílu, že zvládají i zápasy, v nichž se jim úplně nedaří.

A co vy budete muset zlepšit, abyste se vytáhli ještě výš?

Na podzim jsme dostávali hodně branek, na tom jsme zapracovali. Cítím větší týmovost, odhodlání zabrat směrem dozadu. Není to jen o obranných řadách, ale o práci celého týmu. Tři zápasy jsme nedostali gól, ale je třeba v tom pokračovat.

Také je při pohledu na statistiky patrné, že jste na jaře zvýšili četnost střelby…

Jo, trenér nás nabádá, abychom se víc tlačili do střelby. Dřív jsme měli spoustu situací bez zakončení. Když ten prostor je, proč to nezkusit.

I ve vaší záložní trojici došlo ke změně, místo Aleše Čermáka nastupuje na jaře Pavel Šulc. Co do týmu přinesl?

Čermus měl smůlu, že nemohl hrát od začátku v Příbrami, a Šulcík se po návratu z hostování chytil. Je to mladý kluk, velmi platný směrem dopředu, oběhá velký prostor, napadá rozehrávku soupeře a má i zakončení.

Jak se cítíte vy osobně? Není tajemstvím, že jste na podzim prodělal covid-19…

Nebylo to nic příjemného, tréninkový výpadek se projevil. Ale už jsem nabral zpátky sílu a sebevědomí. Věřím, že moje výkony budou lepší než na podzim.

Také se v zimě mluvilo o tom, že se o vás zajímá CSKA Moskva. Jak tyhle momenty vnímáte?

Dostalo se to ke mně z médií, ale vůbec jsem to neřešil. Soustředím se jen na to, abych byl užitečný Viktorce.

Už nějaký čas žijete i vy fotbalisté v době koronavirové. Jak ten zvláštní režim v této době vnímáte?

Co se týče testů samotných a všech opatření kolem, už je to rutina. Spíš jde o to, že tady pořád je riziko, že vám někdo kvůli pozitivnímu testu vypadne těsně před zápasem. Ale i s tím se musíme vypořádat, snad nás to nepostihne ve větší míře.

Druhou polovinu ligy začnete v sobotu (výkop v 18.30) doma s Libercem. To není zrovna oblíbený soupeř…

Ale hrajeme doma, takže chceme zvítězit, zkusíme být dominantní jako v těch posledních zápasech. Navíc máme Liberci co vracet.

Takže jste si podzimní porážku 1:4 už připomínali?

To máme v živé paměti, není to tak dávno. Nachytali nás po Alkmaaru. Vůbec jsme to tam nezvládli, napadalo nám to tam hned na začátku a my jsme se pak rozložili.

Co teď musí být jinak? Čím je Liberec nebezpečný?

Oni hrají víceméně stejným stylem, spoléhají na brejky, mají na stranách rychlé hráče. I my budeme muset hrát rychle.

Ve středu pak vstoupíte do poháru, co víte o soupeři?

Zatím jenom to, že hrají třetí ligu. Teď se soustředíme na Liberec. Ale ani pohár rozhodně nebereme na lehkou váhu, už loni jsme ho chtěli vyhrát, ale Sparta nás zastavila v semifinále. Tak zkusíme letos, je to další z cest do evropských pohárů.