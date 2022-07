Ti se rozhodli, že se vydají na dalekou cestu, ještě ve chvíli, kdy nebylo jasné, zda klub jejich srdce vstoupí do pohárové Evropy v Helsinkách, nebo v lotyšské Rize.

Zarezervovali si letenky z Norimberku do estonského Tallinu a čekali, jak všechno dopadne. Nakonec se vydali trajektem přes Baltské moře do Finska.

„Bylo nám jedno, kam to bude. Chtěli jsme být u toho,“ řekl pro klubový web Tomáš Holub, jeden z účastníků tripu do metropole Finska, který si nakonec užili dokonale.

Přímo v hledišti Bolt Areny slavili se svými miláčky cenné vítězství 2:1 a viktoriáni jim přišli za jejich podporu náležitě poděkovat.

Další dík teď dorazí od vedení klubu, na domácí odvetu, která se bude hrát v úterý od 19 hodin v plzeňské Doosan Areně, dostanou za svoji věrnost vstupenky zdarma.

„Výjezdy na Viktorku bereme jako takovou dovolenou. Naše manželky jezdí k moři a my na fotbal,“ usmál se Miloš Holub, který už byl se svým milovaným klubem třeba i v Barceloně, Miláně či Madridu.

„Rád vzpomínám na výjezd do Barcelony, kdy můj společník zařídil pro fanoušky extra letadlo. Ráno jsme vyjeli z Plzně do Prahy a druhý den ráno jsme byli zpátky, a to jsme v tom kromě fotbalu měli zahrnutou i prohlídku Barcelony,“ vzpomínal další z party, která byla ve finských Helsinkách.

Teď tedy po koronavirové pauze vyrazili na cesty znovu a doufají, že je na startu další tour plzeňské Viktorie pohárovou Evropou.

Kam se ještě podívají?