Už na podzim se podrobil operaci kolena reprezentační záložník Jan Kopic, ale o víkendu si zahrál přípravu za béčko. Proti rezervě Bohemians 1905 (0:1) vydržel na trávníku přes hodinu.

„Už je delší dobu v plné zátěži, jeho návrat se blíží,“ potvrdil trenér Viktorie.

Uvidíme, jestli naskočí už do středečního utkání se Zlínem, nebo si ho trenér Guľa schová až na sobotu proti Jablonci, odkud Kopic v létě 2015 do Plzně přišel.

Jméno krajního záložníka Viktorie dokonce stále ještě figuruje v plánech reprezentačního kouče pro Euro.

„Co mám zprávy, tak by to Kopic mohl stihnout,“ prohlásil Jaroslav Šilhavý na březnovém srazu. Spíš tedy půjde o to, jestli se Kopic dostane do potřebné formy.

Jeho návrat se ale zdá být pro plzeňskou Viktorii poslední dobrou zprávou. Od úvodního zápasu jara v Příbrami je mimo hru stoper Lukáš Hejda, v posledních zápasech absentoval i jeho mladší parťák Václav Míka.

Z osmifinále MOL Cupu proti Hradci Králové odkulhal už po deseti minutách Joel Kayamba a od té doby je mimo hru. Ještě větší pohromou skončilo následující pohárové kolo s Libercem minulou středu.

V 58. minutě střídal kvůli svalovým problémům Aleš Čermák a devět minut nato opustil hřiště s bolestivě nakopnutým nártem další muž ze středové řady Pavel Bucha.

„V obou případech odhadují lékaři léčbu na několik týdnů. Nelze říct, zda stihnou ještě aktuální sezonu,“ potvrdil mluvčí klubu Václav Hanzlík, že oběma hrozí předčasný konec sezony.

A to je pro plzeňskou Viktorii samozřejmě výrazné oslabení. „Jsou to zejména v ofenzivě nesmírně platní hráči. Čermi dal za období, co jsme u týmu, šestnáct gólů, Buchy jedenáct, to je opravdu brutální kvalita,“ vypočítal Adrian Guľa.

A to jeho tým čeká zřejmě klíčová fáze sezony. Stále zůstává ve hře o pohárovou trofej v MOL Cupu a s napětím bude očekávat zítřejší los semifinále. Navíc je stále ještě naděje na posun v tabulce FORTUNA:LIGY.

Ze šestého místa ztrácí na třetí Slovácko a čtvrtý Jablonec devět, resp. osm bodů. A právě tyto soupeře hostí 17. a 24. dubna doma, kde už zítra přivítá v dohrávce Zlín.

„Máme zhuštěný program, stále to je zatím otevřené. Ve hře je ještě hodně bodů,“ naznačil kouč Viktorie, že stále ještě věří, že se dá do pohárové Evropy dostat i z ligy.

Jen bude muset sáhnout po jiných hráčích. Už v Karviné naskočili na pár minut zkušení záložníci Tomáš Hořava a Jan Kovařík, od začátku dostal šanci slovenský středopolař Miroslav Káčer.

Po problémech s achilovkou už je fit také levý obránce Matěj Hybš, který si v sobotu v Karviné dokonce odbyl i ligovou premiéru v dresu Plzně. Ale skončila pro něho už v poločase, právě z jeho prostoru totiž Čmelík odcentroval na vedoucí gól Papadopulose. Po přestávce se na beka stáhl Šimon Falta.

A dá se čekat, že proti Zlínu se do sestavy vrátí 37letý David Limberský, který si výkony říká o novou smlouvu.