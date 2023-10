Fotbalisté Viktorie Plzeň se vrátili na vítěznou vlnu, v utkání plném zvratů porazili doma Jablonec 3:2. Ale po utkání žádný velký jásot, jak bývá obvyklé. Všichni se obávali o zdraví svého brankáře Jindřicha Staňka, který zamířil v 72. minutě ze hřiště do nemocnice.

Tohle jsou okamžiky, které nechcete na fotbale vidět, otřesený brankář Jindřich Staněk opouštěl trávník Doosan Areny na vozítku. | Foto: Jindřich Schovanec

Předtím se odvážně vrhl pod nohy jabloneckého útočníka Drchala, který ho trefil kolenem do krku. Plzeňský gólman zůstal na pár minut ležet bezvládně na zemi. V té chvíli šlo o víc než o body…

„Krve by se ve mně nedořezal, něco podobného se mu stalo podruhé během měsíc,“ připomněl plzeňský trenér Miroslav Koubek nedávný střet Staňka se spoluhráčem Dwehem, po němž také zamířil do nemocnice s otřesem mozku.

Zdroj: Youtube

Tehdy však ještě vstal a chvilku pokračoval ve hře, až posléze si řekl o střídání. Tentokrát to vypadalo mnohem hůř. Spoluhráči ho okamžitě obestoupili a někteří z nich ukrývali hlavy v dlaních.

„Když jsem Jindru viděl, bylo mně všelijak. Vůbec nereagoval, naštěstí neměl zapadlý jazyk. Hned u něj byli doktoři. Doufám, že to bude dobré. Samozřejmě mu teď držíme palce, to vítězství je pro něho,“ vyprávěl později stoper Václav Jemelka, jenž k plzeňskému gólmanovi přiběhl jako první.

„Snad to bude dobré,“ vyslovil stejné přání i trenér Viktorie. Když Staněk opouštěl trávník na vozítku, už stihl gestem pokynout k divákům, kteří vyvolávali jeho jméno. Okamžitě zamířil na pozorování do plzeňské nemocnice.

Gólman Jindřich Staněk bohužel kvůli tvrdému střetu s protivníkem nedochytal nedělní duel s Jabloncem a musel být převezen do nemocnice. Odtud nyní zasílá všem viktoriánům vzkaz.

V první řadě bych chtěl poděkovat všem fanouškům, kteří mi drží palce a napsali mi stovky zpráv. Už ve chvíli, kdy mě odnášeli ze hřiště a byl jsem dost otřesený, tak jsem vnímal, jak vyvolávali moje jméno a podpořili mě. Stejně tak chci poděkovat klubovým lékařům, všem zdravotníkům i personálu Fakultní nemocnice v Plzni, kteří se o mě starají. Jsem v pořádku, ale od tréninku si po domluvě s lékaři nechám krátkou pauzu, abych se dal stoprocentně do kupy a mohl do toho zase dávat maximum. Jak mě znáte, já to jinak ani neumím. Mrzí mě, že nebudu moci s nároďákem absolvovat nadcházející sraz, ale budu klukům držet palce a vy je určitě přijďte podpořit v neděli do Doosan Areny. Stejně tak určitě vyrazte za Viktorkou do Mariánských Lázní! Pokud mi to zdravotní stav dovolí, určitě se taky přijedu podívat.

Už předtím bylo hodně vzruchu i na hřišti. Jablonec měl obrovskou šanci hned z prvního rohu, kdy nejprve fantasticky zasáhl při patičce Kratochvíla právě Staněk. Ve 21. minutě hostující Štěpánek podkopl ve vápně Traorého a rozhodčí Berka ukázal na penaltu, z níž Slovák Jirka otevřel skóre – 1:0.

Chvilku na to po zaváhání jabloneckého gólmana nestihl zakončit Durosinmi. Hosté po půlhodině hry vyrovnali, Štěpánek posunul na Krulicha, který zblízka propálil Staňka – 1:1. A čtyři minuty na to bylo hůř, stoper Martinec vyslal za obranu Chramostu, ten napálil balon přesně pod břevno – 1:2.

A brankostroj pokračoval, ve 38. minutě oslavil návrat do sestavy Mosquera parádním gólem z trestného kopu, když vymetl pavučinku – 2:2.

Ještě do přestávky si viktoriáni mohli vzít vedení zpátky, ale Vydra nezakončil samostatný úprk. A když už pak dostal míč do sítě, sudí viděl faul Durosinmiho.

Co nevyšlo Vydrovi na konci první půle, dokázal po dvaceti vteřinách druhé.

Durosinmi na něho prodloužil hlavou a Vydra tentokrát Hanuše propálil – 3:2. Na skóre už se pak nic nezměnilo, i když domácí zahazovali šance.