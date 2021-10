„Krmenčík je největší ostuda, co kdy v Plzni byla,“ napsal na sociální sítě David Limberský, nyní už profesionál v důchodu, legenda Viktorie, ale také jeden z nejnenáviděnějších hráčů v lize.

Jakýsi Krmenčíkův předchůdce…

A také bývalý spoluhráč. Spolu slavili tituly, zahráli si Ligu mistrů, jenže útočníkovo chování v posledním týdnu jasně naznačuje, že je pro něj kapitola jménem Plzeň navždy uzavřená.

V nedělním duelu byl Krmenčík jako utržený ze řetězu. Po příchodu na hřiště, kouč Jindřich Trpišovský ho na něj poslal po hodině hry, ukazoval vervu, ale také značné nabroušení.

Týmu pomohl pohybem, energií, Slavia dala vítěznou branku, až když byl na hřišti. Zvládal také obranné úkoly při standardních situacích, jeho holá hlava jednou ve velmi složité chvíli odvrátila nebezpečný centr. To vše se cení.

Jenže Krmenčík má i odvrácenou tvář. Chování.

Po nějaké chvíli se dostal do ostrého sporu s kapitánem hostů Lukášem Hejdou. Spolu přitom kopali za Viktorii čtyři roky. Nejprve po sobě šli na zemi po pádu, poté Krmenčík do soka strčil zezadu. Ten reagoval, ale po chvíli se uklidnil, nechtěl oslabovat tým. To (nynější) slávista pokračoval aspoň ve slovních výpadech.

„Je to věc jeho svědomí,“ glosoval po utkání hostující trenér Michal Bílek.

Potyčka s Hejdou však nebyla jedinou kontroverzí. Krmenčík v nastaveném čase skóroval a byť je zvykem branky proti bývalým zaměstnavatelům (zejména, když hráči tak pomohl) neslavit, on řádil jako pominutý. „Nechci to komentovat za něj, je to mezi hráči a jsem rád, že hraje za Slavii,“ reagoval kouč Trpišovský.

Krmenčík však asi věděl, že vztah s Viktorií už nenapraví.

Poškodil ho totiž už ve středu po utkání s Olomoucí. Při děkovačce se zapojil do skandování hesla: „Zkur… Plzeň.“ Sice se později omluvil, ale reakce fandů ze západu Čech v neděli v Edenu byla jasná.

Z Krmenčíka je pro ně vyvrhel.