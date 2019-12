„Jsme zklamaní, že jsme ztratili doma dva body. Hlavně za druhý poločas si myslím, že jsme si zasloužili tři. Ale když nedokážeme využít situace, které si vypracujeme…,“ litoval Vrba.

„Teplice urputně bránilya hrozily z brejků, i ony byly nebezpečné. Mne mrzí, že jsme se s podzimem loučili pouze remízou. Doufám, že jarní část soutěže vyjde lépe,“ jako by už trochu naznačil, o čem se bude v následujících minutách mluvit.

O jeho konci na lavičce plzeňské Viktorie…

Trenére, spekulace sílí, nejde se nezeptat. Byl to váš poslední zápas v Plzni?

Je pravděpodobné, že ano.

Jak se vám líbila reakce publika, které už se s vámi loučilo?

Já jsem v Plzni zažil úžasných sedm a půl roku, když to všechno sečtu dohromady. Na Viktorku budu rád vzpomínat, protože je pravděpodobné, že tady už v lednu nebudu. Fanouškům patří velký dík. Po celou dobu stáli při nás, i když to s námi někdy neměli jednoduché. Přesto nám drželi palce, byli úžasní. Za těch deset let, co jsem poprvé přišel, se to tady strašně změnilo. Jsem rád, že Plzeň už není jen hokejová, ale už je i fotbalová. A doufám, že to tak bude dál.

Nekazí vám dojem remíza s Teplicemi?

Samozřejmě, že mě mrzí, že jsme dneska neuspěli. Ale život jde dál, nedá se nic dělat.

Co chybělo k tomu, aby byla ztráta na Slavii menší a naopak náskok před pronásledovateli větší? Lepší bilance z venkovních zápasů?

Umístění v tabulce není nejhorší, ale je pravda, že Slavie přehrává celý zbytek ligy. Hraje velice dobře, zkušeně. Plzeňská Viktorka je druhá, má tři body náskok na Jablonec a pět na Spartu. Jarní část bude hodně složitá. Ale já věřím, že si vybojuje takové umístění, aby hrála o poháry. A věřím, že se po roční pauze vrátí do skupiny Evropské ligy.

Jak vy osobně hodnotíte svoji druhou plzeňskou éru?

Bylo to úžasné, hlavně první dva roky, kdy jsme hráli Evropskou ligu a pak i skupinu Champions League. Potkávali jsme top mužstva z Evropy. Zvlášť ten první ročník, kdy jsme měli po podzimu podobný náskok jako teď Slavia. Druhý rok nás asi všechny strašně mrzí tyčka Honzy Kovaříka za bezbrankového stavu v nadstavbě na Slavii, sezona mohla dopadnout ještě lépe. Ale já jsem šťastný, že jsem to tady všechno mohl prožít. A chci všem poděkovat, že se mnou měli trpělivost, že jsem tady vydržel dva a půl roku.