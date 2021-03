„Hradec byl jinak nastavený, dostatečně důrazný a dokázal nám, že v takovém rozpoložení nemůžeme jít do žádného zápasu. Nám chyběla týmovost, rychlost hry, proti houževnatému soupeři jsme se těžko dostávali do hry, i když jsme dali tři góly,“ zlobil se Adrian Guľa.

Jak tedy zápas hodnotíte?

Cíl jsme splnili, postoupili jsme. To nás těší. Ale to je tak všechno, co můžeme pochválit. A ještě hattrick Čermiho. Koncentrace, nastavení na zápas a způsob hry v určitých fázích nesplňoval parametry, které očekáváme.

Zdá se mi, že je to poprvé od vašeho příchodu do Plzně, co jste na mužstvo naštvaný?

Ne, už víckrát jsem byl podobně nahněvaný. I když jsme ten první půlrok opakovaně vyhrávali, byl jsem v některých zápasech nespokojený. Pro nás je podstatné zlepšovat výkonnost mužstva, a když se to nedaří, znepokojí vás to. Šli jsme do utkání s nějakým záměrem a většinu věcí jsme nezvládli. Postup těší, nemůžeme machrovat. Vítězství si vážím, protože v poháru někdy vyhraje i mužstvo, které je níže postavené.

V brance nastoupil Hruška, znamená to, že bude chytat pohár, a Staněk zůstane jedničkou pro ligu?

Až takhle jsme o tom nepřemýšleli. Víme, jakou má Hrušoun kvalitu, chtěli jsme ho dostat do brány. Zvlášť v téhle covidové době je podstatné, aby byli všichni připravení. Uvidíme, co přinesou další dny. Alda pracuje dobře, pozice našeho prvního brankáře je stále otevřená.

V útoku hrál Ondrášek, ale zase se střelecky neprosadil, i když šance měl. Není vám ho až líto?

Necítím lítost, ale spíš obrovskou snahu a ta ho někdy brzdí. Potřebuje najít rovnováhu, klid. Mužstvo mu dál musí připravovat šance, a věřím, že se to první proměněnou šancí zlomí a pomůže zase on týmu.

Jak to vypadá se zraněním Kayamby, který musel brzy střídat? A jak jsou na tom další marodi Hejda s Kopicem?

Kayi má podle prvotních zpráv problémy svalového charakteru. Víc uvidíme po vyšetření. Hejdis i Kopi se postupně dostávají do tréninkového procesu, zatím hlavně s fyzioterapeuty. U Kopice to chce větší trpělivost, Hejda by mohl v nejbližších dnech plnohodnotně trénovat, ale je to opakované zranění, nechceme nic uspěchat.

Co říkáte na formu kapitána Brabce?

Nebudu hodnotit jednotlivce, s klukama si to rozeberu. Z pohledu klubové optiky máme na celkovou výkonnost mužstva rozhodně větší očekávání. Musíme hrát lépe, efektivněji, sbírat body.

Vím, že je asi brzy, ale budete před pohárovým čtvrtfinále hráčům zdůrazňovat, že tudy vede cesta do pohárové Evropy? Máte nějaké přání, třeba vyhnout se Slavii?

My chceme vždy vyhrát nejbližší zápas, to je v sobotu ligu s Olomoucí. Pak jsou věci, které absolutně nemáte pod kontrolou, to je pohárový los. Na cestě k trofeji musíte vyřadit všechny soupeře, kteří se vám postaví do cesty. V osudí bude víc kvalitních celků.