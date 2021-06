Ale podle slov trenéra Michala Bílka po posledním ligovém zápase se nedá čekat žádné velké zemětřesení.

„Kádr je tady dobrý,“ pronesl ve Slezsku kouč, jenž v závěru sezony vystřídal na trenérské lavičce slovenského odborníka Adriana Guľu.

„Ale je jasné, že někteří hráči odejdou a my budeme chtít, abychom to trošku oživili. Někteří se vrací z hostování, budeme jednat v nejbližších dnech,“ připustil však Michal Bílek, že určité změny lze čekat.

Podle informací Deníku by se měli z hostování vrátit minimálně do přípravy kreativní záložník Michal Hlavatý (Pardubice) a zkušený stoper Luděk Pernica (Brno).

Naopak o dalším osudu Šimona Gabriela (Teplice), Dominika Janoška (Zlín) i Radima Řezníka (Mladá Boleslav) se bude teprve jednat.

Zejména zkušený bek si v závěru sezony získal místo v sestavě, v posledních pěti kolech nevynechal ani minutu a je pravděpodobné, že boleslavský kouč Karel Jarolím bude mít o jeho služby zájem i nadále.

Nasvědčovalo by tomu i to, že vedení Viktorie prý shání krajního beka a útočníka.

Forvarda i proto, že o Zdeňka Ondráška přetrvává zájem v Polsku, i když jeho bývalý klub Wisla Krakov zřejmě nakonec sáhne po Janu Klimentovi ze Slovácka.

Ondrášek by o návrat stál i kvůli polské partnerce Darje, ani Viktoria by se jeho případnému odchodu zřejmě nebránila. Jeho vytížení v poslední době nebylo až takové, jedničkou na hrotu útoku byl francouzský forvard Beauguel, ale za ním už je v záloze jen mladý Lukáš Matějka, jenž je však momentálně zraněný.

Do startu přípravy by však měl být fit, to další mladík Václav Míka je na tom po operaci kolena hůř.

Ale zpátky k avizovaným pohybům v hráčském kádru.

O reprezentačního stopera a zatím stále ještě plzeňského kapitána Jakuba Brabce se podle informací serveru iSport.cz zajímá pražská Sparta, kde by ho uvítal zejména trenér Pavel Vrba.

I hráčův agent Ondrej Chovanec se nechal slyšet, že v létě by byl ideální čas pro změnu dresu, protože za rok Brabcovi končí smlouva.

Momentálně se chystá na kempu v Itálii s reprezentačním týmem na Euro.

Minimum herního prostoru v závěru sezony naznačuje, že se v Plzni příliš nepočítá s levonohým záložníkem Janem Kovaříkem, ale i ten má platný kontrakt.

Ten naopak vyprší Tomáši Hořavovi, který chystá návrat na Hanou, a Davidu Limberskému. Ten odletěl hned po sezoně na dovolenou do Dubaje, teprve pak bude jednat o svojí budoucnosti. Zdá se, že ještě rok bude pokračovat.

Prakticky každé přestupové období přijde na přetřes odchod Lukáše Kalvacha, kterého by asi vedení Viktorie také v případě zajímavé nabídky nejspíš uvolnilo. Ale nic konkrétního na stole neleží, Kalvach navíc čeká v létě narození potomka…

Naopak se možná bude řešit otázka gólmana, kde si o post jedničky jasně řekl Jindřich Staněk a místo zkušeného Aleše Hrušky by vedení asi raději vidělo mladšího brankáře. Zatím je všechno v úrovni spekulací, jasno má být nejpozději na začátku přípravy, i když kouč Michal Bílek už v Opavě připustil, že to může být i dřív. „Budeme jednat v nejbližších dnech,“ uvedl kouč Viktorie.