Do druhé poloviny základní části FORTUNA:LIGY vstoupili fotbalisté Viktorie Plzeň na novém stadionu v Hradci Králové remízou 1:1, kterou zachraňoval ve druhé půli brazilský fotbalista Cadu.

Před utkáním s plzeňskou Viktorií poděkoval vedení fotbalového Hradce Králové kouči Miroslavu Koubkovi za služby, které pro východočeský klub odvedl. | Foto: fcv/Martin Skála

Hradec předtím udeřil už v 11. minutě, když Pilařův trestný kop prodloužil Kodeš hlavou a na zadní tyči perfektně zavíral prostor stoper Leibl, jenž také hlavou nedal Staňkovi šanci. Viktoriánům pomohlo až dvojí střídání o poločase a změna herního systému, ale stačilo to jen na srovnání stavu.

Pro tým trenéra Miroslava Koubka to je další nepříjemná ztráta v boji o čelo tabulky. „Remíza je z pohledu obou poločasů asi zasloužená. Musíme ji přijmout, i když jsem si po vyrovnání myslel, že překlopíme utkání na svoji stranu,“ říkal kouč do televizních kamer.

„Byly tam nějaké závary, vzpomínám na Klimentovu hlavičku z malého vápna, jednou jsme nastřelili vlastního hráče,“ vybavil si plzeňský trenér Koubek později na tiskové konferenci.

Podruhé v řadě vsadil na systém se čtyřmi obránci, který přinesl v MOL Cupu postup přes Olomouc.

„Tam nám to sedlo, ale v Hradci jsme se i díky typologii hráčů, kteří nastoupili v první těžko prosazovali. Ale protože máme jen dva zdravé hroťáky, nemůžeme hrát 3-5-2, což nám sedí více,“ litoval kouč plzeňské Viktorie.

Na závěr tiskové konference reagoval i na dotaz, že se jeho jméno objevilo jako jedna z možností na uvolněný post trenéra reprezentace.

Zdroj: Youtube

„Vlastně se nemám k čemu vyjádřit. „Nechci se pouštět do nějaké diskuze na toto téma, protože je to zbytečné, pokud to jsou jen mediální úvahy. Takže se nemám k čemu vyjádřit,“ byl Miroslav Koubek strohý.

Teď musí svůj tým co nejrychleji připravit na čtvrteční pátý zápas Evropské konferenční ligy s FC Ballkani, který byl na poslední chvíli přeložený z Kosova do albánské Tirani.

A pro plzeňského kouče to nebude snadný úkol, protože na marodce má kromě dlouhodobých marodů Durosinmiho, Vydry, Havla a Pernicy nově také Jirku, jenž přijel zranění ze slovenské reprezentace, s Jemelkou, který má svalové problémy.