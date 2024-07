"Máme dobré mužstvo, tak proč se nepokusit o titul. Kostra, kmen týmu se nám nerozpadl, takže nemáme důvod být pesimističtí. Tomáše Chorého musíme nahradit, to je jasné. Management mě překvapil, říkal jsem, že mi dva tři hráči budou stačit, ale je jich dvanáct. S tím se musíme popasovat. Dříve přicházeli starší fotbalisté a doplňovali je mladí, ale teď se to vzalo z opačného konce. Jak jsem řekl - máme vytvořenou kostru týmu a tu doplníme mladšími. To není špatná politika, s mladými budeme pracovat. Jsou to dobří, šikovní, talentovaní kluci. Nechtěl bych prozrazovat, kdo z nich má nejblíž do základní sestavy. V přípravě všechny upoutal Jirka Panoš, ale to ještě negarantuje stabilní místo. Ti kluci si to musí vybojovat," řekl Miroslav Koubek.

Prozradil, že přestup Tomáše Chorého do Slavie Praha dramaticky neprožíval. "Nabídka na Tomáše Chorého se blížila zahraniční nabídce, tak se holt přestup realizoval. Tomáš hlavně vyjádřil stanovisko, že v Plzni už nechce být. Respektuju to. Nepanikaříme. Přišli dobří hráči, zůstal Matěj Vydra, který v přípravě také vypadal slušně. Tomášovi jsem popřál všechno nejlepší. Tomu přestupu i rozumím," uvedl lodivod plzeňské Viktorie.

"Já ne," ozval se vedle Koubka sedící generální manažer Viktorie Plzeň Adolf Šádek.

"Já jsem starší a lépe znám lidi," odpověděl mu Koubek.

Pochválil 16letého mladíka středopolaře Jiřího Panoše. "Nechci, aby kolem toho kluka vznikla nějaká kampaň, která by mu mohla ublížit. I když už vznikla, když se pořád ptáte, ale co s tím naděláme. Je to šikovný hráč, jeho vlastnosti jsou nadstandardní z hlediska požadavků současného moderního fotbalu - to znamená je šikovný s balonem, dynamický, umí výborně klamat tělem a zvládá hru jeden na jednoho. Pořád je to ale dítě, je mu šestnáct let, takže to zase nepřehánějme. Nicméně fotbalově a herním myšlením jde o zajímavého hráče," pravil.

Pokud jde o zranění Lukáše Červa a Cheicka Souarého z rakouského soustředění, tak jsou na tom oba dobře. "Lukáš už bude k dispozici a Cheick Souaré měl v pondělí individuální trénink, ale v úterý měl už plnohodnotný trénink s mužstvem," popsal 72letý trenér.

Koubek stále nemá jasno o základní jedenáctce na první ligový zápas. "Máme ještě nějaké otazníčky, ale blížíme se finále," vysvětlil Koubek.

Na úvod soutěže čeká Viktorii Dukla Praha, kterou plzeňský trenér považuje za dobré mužstvo. "Pro nikoho není lehké začínat na hřišti nováčka. Jeho nadšení, entuziasmus, motivace… Takže nás čeká těžké utkání. Poté hrajeme doma s Hradcem, což je velice konsolidované silné mužstvo, které nás loni obralo o body. Los je takový jaký je a určitě musíme být ve střehu," konstatoval.

Minulou sezonu Viktoria zvládala velmi dobře těžké zápasy, ale občas ztrácela s týmy ze spodní části tabulky. "Už jsem na to apeloval při vstupní řeči k hráčům. Všechno má své příčiny. Hráli jsme tři soutěže, ale kádr jsme neměli dostatečně široký co se týče síly. Uvidíme, kolik budeme letos hrát soutěží. Budeme se chtít vyhnout výpadkům, ale nechceme se povyšovat a říkat, že nemůžeme ztratit body třeba v Karviné. Takhle to ve sportu není. Nejsme supermani, jsme mužstvo, které je ve vývoji. Mužstvo je kvalitní a jsem spokojen s kádrem, jaký máme. Výpadky se nikomu nevyhnou, ale jde o to, aby jich bylo co nejméně. Výpadky jsme měli po zápasech Konferenční ligy, takže teď máme nějakou zkušenost. Uvidíme, jestli se dokážeme tomu vyvarovat, pokud budeme hrát základní skupinu evropského poháru," prohlásil Miroslav Koubek.