„Obdivuju ho, že se dostal na stará kolena až na vrchol. Asi mu pomohly zkušenosti, je to velký trenér. Je vidět, že přemýšlí o každém detailu, má skvěle přečtené soupeře. Kdo ví, jaké by to bylo, kdyby dostal ve velkém klubu šanci dřív…,“ zamýšlel se v rozhovoru pro Deník bývalý útočník Jaroslav Šedivec, který Miroslava Koubka zažil při jeho prvním angažmá v plzeňské Viktorii.

O trenérovi Viktorie je jasno, Koubek prodloužil smlouvu o další rok

To sice s týmem sestoupil z nejvyšší soutěže, ale Šedivec na to období přesto rád vzpomíná. „Byl jsem mladý, dával mně hodně příležitostí. Hrál jsem skoro pořád, pěkně o mně mluvil,“ pokračoval bývalý fotbalista, který po kariéře zakotvil ve Furlánsku, kde žije přes dvacet let v historickém městečku San Viti al Tagliamento.

Také Petr Mareš, který momentálně působí v týmu lotyšského šampiona RFS Riga na trenéra Koubka rád vzpomíná. „Jediné starty v nároďáku mám z doby, kdy on tam byl asistentem,“ vzpomínal v zimě na trenéra Viktorie Plzeň.

Hezky o současném kouči plzeňské Viktorie mluvil v nedávném podcastu Deníku Ze Západu i David Limberský, který Miroslava Koubka zažil v mistrovské sezoně 2014/2015. „Je to skvělý stratég. Klobouk dolů před tím, kam Viktorku posunul,“ vysekl zkušenému kouči poklonu.

Tehdy Koubkovo angažmá v Plzni skončilo po zisku mistrovského titulu neslavně právě proto, že viktoriáni nezvládli dobře rozehranou partii o Ligu mistrů s izraelským Maccabi Tel Aviv. Na to ale dal teď 72letý trenér zapomenout úspěšným tažením pohárovou Evropou.

„Abych řekl pravdu, když jsem se loni dozvěděl, že přijde trenér Koubek do Plzně, byly moje pocity trochu rozporuplné. Říkal jsem si, že věk už není úplně ideální, aby měl potřebný drajv, ale mile mě překvapil. Občas si zavoláme, napíšeme a převážně mu gratuluju k úspěchům, které s Viktorkou dělá,“ chválil Limberský a vyzdvihl především skvělé tažení Konferenční ligou.

„Trenér Koubek nastavil další rekord v Plzni. A myslím, že i on sám si to bude pamatovat celý život. Je to fajn, aktuálně to je pro Plzeň nejlepší možná varianta,“ měl jasno už v únoru Limberský.

Teď tedy bylo Koubkovo setrvání na lavičce plzeňské Viktorie stvrzeno podpisem.

A na konci této sezony je před ním ještě kromě ligové nadstavby jedna velká výzva – finále českého poháru MOL Cup, v něm vyzve v domácí Doosan Areně ve středu 22. května od 18 hodin pražskou Spartu. Tedy tým, v jehož dresu Miroslav Koubek odchytal 35 ligových zápasů.

Ale to už je dávná historie, teď je na straně Plzně.