Až do loňského podzimu neměl Miroslav Koubek se zápasy evropských pohárů žádné zkušenosti. Ve skupině Konferenční ligy získal s Viktorií Plzeň rekordních osmnáct bodů a teď může přidat další historický zářez.

Na předzápasovém tréninku fotbalistů Viktorie Plzeň panovala dobrá nálada. | Foto: fcv/Jan Kubíček

Mohl by se stát prvním trenérem, který provede plzeňské fotbalisty nástrahami osmifinále. „Pro všechny v klubu je to velké lákadlo. Ale to i pro soupeře, který hraje evropské poháry po delším čase,“ připomněl 72letý plzeňský kouč Miroslav Koubek, že i Servette Ženeva prahne po úspěchu na mezinárodní scéně.

Na podzim sice prohrálo ve skupině Evropské ligy oba zápasy s pražskou Slavií poměrně snadno, doma 0:2 a v Edenu pak dokonce 0:4, ale od té doby šla jeho výkonnost nahoru. Ve švýcarské lize se dotáhlo na bod za lídra soutěže Young Boys Bern, nedávno dokonce vyhrálo 1:0 na jeho hřišti.

A do osmifinále Konferenční ligy prošlo přes Ludogorec Razgrad, po bezbrankové remíze doma vyhrálo 1:0 v Bulharsku. „Čeká nás špičkový tým vedený skvělým trenérem, je tam znát jeho rukopis. Dynamický, kompaktní, ctižádostivý celek, který má ale ve svém středu i výrazné individuality,“ upozornil na předzápasové tiskové konferenci plzeňský kouč Miroslav Koubek na sílu švýcarského soupeře, který postoupil do osmifinále konferenční ligy přes Ludogorec Razgrad.

Úvodní zápas se hraje dnes na Stade de Geneva, odveta za týden v 18.45 v Plzni.

Zdroj: Youtube

Viktoriáni budou v Ženevě vedle dlouhodobých marodů Havla s Jirkou postrádat i Souarého a Metsoka, kteří nejsou na pohárové soupisce, a především pak Pavla Šulce.

Zkušený kouč Viktorie připustil, že už má představu, jak nejlepšího ligového kanonýra nahradí, ale víc neřekl. „Bylo by divné, kdybych to nevěděl, protože je pár hodin do zápasu, ale neprozradím vám to,“ pousmál se.

Viktoriáni už byli v pohárovém osmifinále třikrát. Pokaždé v Evropské lize a stopku jim postupně vystavil Fenerbahce Istanbul, Olympique Lyon a naposledy před šesti lety v prodloužení Sporting Lisabon.

Vyjde tentokrát historický postup do čtvrtfinále?