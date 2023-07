Hrát pěkný fotbal, který se bude divákům líbit. To je jeden z cílů trenéra Viktorie Plzeň Miroslava Koubka před startem nové sezony. Slovo mistrovský titul od 71letého kouče nezaznělo.

Miroslav Koubek (uprostřed) na pondělní tiskové konferenci. | Foto: fcv

„Cíle se nedají striktně naplánovat, ale povinností dobrého kádru, který Viktorie Plzeň má, je dosahovat umístění, které by zajistilo evropské poháry,“ prohlásil Koubek před novináři na pondělní tiskové konferenci.

Jak se díváte na výsledky v přípravných zápasech?

I v přípravě je lepší vyhrávat, než prohrávat. Výsledky jsou příznivé, na druhou stranu je nepřeceňuju, ale ani nepodceňuju, protože v Rakousku jsme hráli s dobrými soupeři ze zahraničních soutěží. Nicméně soutěžní zápasy jsou něco jiného, protože v přípravě hrajete na dvě jedenáctky a často ve vesnickém prostředí. Atmosféra ligového nebo pohárového utkání je úplně jiná. Je příjemné, když se v přípravě daří, ale teď to všechno můžeme hodit do koše, protože začínáme od začátku.

V kádru máte 22 hráčů bez rekonvalescentů a brankářů. S jakým počtem plánujete jít do sezony, a v jaký moment se rozhodnete pro případné zúžování?

Toto téma jsme ještě nediskutovali. Jako trenér jsem radši, když mám z čeho vybírat. Což souvisí i s účastí ve třech soutěží, tedy v lize, evropské kvalifikaci a MOL Cupu. Takže počet hráčů je tak akorát, protože víme, co by nastalo, pokud by se dařilo postupovat do dalších kol Evropské konferenční ligy i MOL Cupu. Pak je to kvapík a nemůžete to uhrát s jedenácti, ale ani patnácti nebo šestnácti hráči.

Skupina evropského poháru je jednoznačný cíl. Sílu na postup máme, říká Hejda

Máte jasno o základní jedenáctce?

Jména ode mě neuslyšíte, nebylo by to vhodné. Na dvou až třech místech máme otazníky, které intenzivně se svými kolegy diskutuji.

Hodláte praktikovat ofenzivní hru z přípravy i v soutěžních zápasech?

S kolegy jsem se snažil mužstvu vtisknout trochu jiný způsob hry, zintenzivnit ji. Hru a presink vytáhnout výš. Pochopitelně je možná korekce v rozestavení, ale zásadní změny dělat nebudu. Tady bylo výborné mužstvo pod skvělým trenérem, který měl svůj způsob hry. My ho teď trochu korigujeme. Míša (Bílek) a jeho kolegové odvedli skvělou práci, třetí místo je skvělé, protože zaručilo start v evropském poháru.

Je výhoda, že v ofenzivě máte spoustu variant, jak ji poskládat?

Portfolio ofenzivních hráčů je velké. Jsou v něm renomovaná jména, která mají spoustu startů i za národní mužstvo. Mohu postavit jen tři, pokud budeme hrát na tři útočníky. Přitom jich je jednou tolik, možná sedm, ale beru jako výhodu, že mám z čeho vybírat. Uvidíme, jakou typologii zvolíme ke konkrétním soupeřům.

Beru, že jsem překlenovací kouč, prohlásil Koubek na soustředění v Rakousku

Hledáte náhradu za tři zraněné obránce?

Pokud je mi známo, tak nikoliv. Kemp ukázal, že obrana se dá kvalitně sestavit a že je z čeho vybírat. Jsou tady velmi zkušení hráči jako je Lukáš Hejda, Radim Řezník a Venca Jemelka. Příjemně mě překvapil Sampson Dweh, ve kterém je potenciál jít výkonnostně nahoru. Výborný je i Honza Paluska, máme Robina Hranáče. Honza Sýkorka (Sýkora) může zaskočit na levém beku. Nebo dokonce Jhon Mosquera se tam ukazoval a každý zápas byl v obranné činnosti lepší a lepší.

Ve druhém předkole Evropské konferenční ligy vás čeká kosovská Drita. Co už o soupeři víte?

Materiály z kosovského prostředí se těžko shánějí, ale nějaké zápasy Drity jsem už samozřejmě viděl. Viděl jsem ji hrát na začátku přípravy, ale v té době přicházeli a odcházeli hráči, takže ty informace nejsou příliš validní. Nicméně to mužstvo je organizované, defenzivně dobře naštelované, hraje na brejky. Toto asi bude obraz hry příští týden v Doosan Areně. Překvapila mě pečlivá organizace defenzivy Drity.

Už v sobotu hrajete v Teplicích. Jaký to bude zápas?

Teplice jsou velmi dobře vedené mužstvo. Všichni vědí, že se tam nehraje lehce. Je to bojovné mužstvo. Budou určitě dobře připravení, protože tepličtí asistenti byli v Rakousku podívat se na náš přátelský zápas s Karlsruhe, takže informace mají. My budeme hrát svoji hru a snažit se přehrát tohoto nepříjemného soupeře. Nebude to jednoduché utkání, protože v minulé sezoně tam nevyhrála Sparta, Slavie ani Plzeň. Takže Teplice jsou doma velmi štiplavý a nepříjemný soupeř.

