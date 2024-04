Byl to jeho zápas, 34letý plzeňský záložník Jan Kopic se velkou měrou zasloužil o první dva góly Viktorie v pohárovém čtvrtfinále na hřišti Jablonce, kde nakonec v úterý vyhrála 3:0. O finále se teď utká 24. dubna doma se Zlínem.

Zkušený záložník Jan Kopic při odchodu ze hřiště děkoval v Jablonci plzeňskému kotli. | Foto: fcv/Ondřej Pastor

Nejprve si ve 34. minutě jeho centr z pravé strany srazil do vlastní sítě srbský stoper Tekijaški a tři minuty nato sám zkušený záložník zvyšoval ve skluzu na 2:0. Po přihrávce Cheicka Souarého pro změnu zleva.

„Cheick to udělal krásně, já jsem jenom ve skluzu nastavil nohu a naštěstí se to odrazilo do branky,“ usmíval se Jan Kopic, když přišel mezi novináře, ale za daleko důležitější označil vedoucí gól.

„Takové zápasy bývají o první gólu, který se podařilo dát nám,“ zmínil zkušený fotbalista, že se hrálo na těžkém terénu. Ale to viktoriány nepřekvapilo, protože nedávno hráli v Jablonci ligové utkání a vybojovali tři body za vítězství 2:1.

Viktoriáni prošli do semifinále domácího poháru, vyhráli v Jablonci

„Věděli jsme, do čeho jdeme, že to nějaký ťukes nebude. Jeli jsme sem hlavně s cílem postoupit,“ potvrdil Kopic, že úkol zněl jasně. Zvlášť po sobotní ligové porážce doma s Libercem (1:3).

„Liga nám utekla, Sparta se Slavií mají náskok, takže pohár je pro nás důležitý. Ale to pro Jablonec taky,“ připomněl, že oba celky vedla z MOL Cupu cesta i do pohárové Evropy. Ale viktoriáni vystavili Jablonci dvěma góly na konci první půle stopku.

Vítězství 3:0 pak pečetil po přestávce Cheick Souaré.

Pro Kopice to byl první gól v této sezoně na české scéně, ve FORTUNA:LIZE se zatím neprosadil, přestože patří do základní sestavy.

„Na to nejsem zvyklý, nepadá mi to tam. Hraje se mi celkem dobře, fyzicky to zvládám, ale nemám čísla,“ doufal Kopic, že gólem v Jablonci smůlu protrhl.

„Snad se to teď zlomí a nějaké góly ještě přibudou,“ přál si zkušený záložník, který přemýšlel i o zisku pohárové trofeje. K jejímu zisku zbývají poslední dva kroky.

„Věděli jsme, že když to zvládneme v Jablonci, máme doma Zlín. Budeme favoriti a nepostoupit do finále by byl velký neúspěch, tak to je. Zlín doma musíme porazit,“ prohlásil sebevědomě muž, který už jednou zvedal pohárovou trofej nad hlavu.

Zdroj: Youtube

Bylo to před 11 lety právě v dresu Jablonce a on byl hlavním hrdinou finále.

„Vyrovnával jsem na 2:2 a pak jsem dával rozhodující penaltu. Na to člověk nezapomene do konce života,“ vybavil si na první dobrou.

„Kéž bych si to zopakoval s Plzní,“ zasnil se a zamyslel se i nad tím, proč se Viktorii od jeho příchodu v roce 2012 v domácím poháru nedaří.

„Vždycky jsme se spíš soustředili na boj o titul, pohár byl na vedlejší koleji. Teď je to jiné. Je velké lákadlo zvednout nad hlavu pohár. Pro mě asi lepší než být druhý v lize,“ porovnával Kopic, který v lize odehrál 149 zápasů i za Jablonec.

Plzeňská Viktoria vyhrála tuzemský pohár pouze jednou, v roce 2010, od té doby byla dvakrát ve finále.

V roce 2014 padla v Edenu na penalty se Spartou a před třemi lety doma 0:1 se Slavií.

Jak dopadne letos?